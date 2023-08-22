تغريم سياح بريطانيون بمبلغ مالي بعد تسلقهم شرف الفندق!

أطلق النار عليها وانتزعت من سيارتها... ابنة الـ19 عاماً مفقودة لأسبابٍ غامضة!

أطلق النار عليها وانتزعت من سيارتها... ابنة الـ19 عاماً مفقودة لأسبابٍ غامضة!

خلال حفل خطوبتهما... انتقم منها بسبب خيانتها بخطاب وصور: أريد أن أمنحها حرية أن تحب شخصًا آخر! (فيديو)