خلال حفل خطوبتهما... انتقم منها بسبب خيانتها بخطاب وصور: أريد أن أمنحها حرية أن تحب شخصًا آخر! (فيديو)

خلال حفل خطوبتهما... انتقم منها بسبب خيانتها بخطاب وصور: أريد أن أمنحها حرية أن تحب شخصًا آخر! (فيديو)







وجمع ماسيمو سيغري، 64 عامًا، الضيوف في قصره في تورينو، للاحتفال بزفافه القادم من كريستينا سيماندي، 47 عامًا.



ولكن بدلاً من خطاب الحب المعتاد الذي قد تتوقع سماعه عن العروس، اتهم ماسيمو زوجته المستقبلية بالخيانة، مما أثار صدمة المجتمع الراقي في تورينيا، وفق ما نقل موقع



وقال خلال مأدبة فخمة: "أريد أن أمنح كريستينا حرية الحب... على وجه التحديد، أن تحب شخصًا آخر؛ محامٍ بارز، ومن الواضح أنها تهتم به أكثر مني."

وأضاف: "عزيزتي كريستينا، أعلم مدى حبك له عقليًا وجنسيً... وأنا أعلم أنه قبله كانت لديك علاقة مع أحد معارفك من رجال الصناعة".



ونظرت كريستينا مصدومة حول الغرفة التي تضم حوالي 150 ضيفًا للحصول على الدعم بينما يشارك خطيبها صورًا مؤلمة لها مع رجل آخر. عاش المجتمع الإيطالي الراقي صدمة بعد أن اتخذ حفل خطوبة مصرفي مليونير في تورينو منعطفا مظلما، عندما اتهم العريس عروسه بالغش في خطاب ألقاه في حفل الخطوبة، مما تسبب في مشاجرة ضخمة بين الزوجين.وجمع ماسيمو سيغري، 64 عامًا، الضيوف في قصره في تورينو، للاحتفال بزفافه القادم من كريستينا سيماندي، 47 عامًا.ولكن بدلاً من خطاب الحب المعتاد الذي قد تتوقع سماعه عن العروس، اتهم ماسيمو زوجته المستقبلية بالخيانة، مما أثار صدمة المجتمع الراقي في تورينيا، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وقال خلال مأدبة فخمة: "أريد أن أمنح كريستينا حرية الحب... على وجه التحديد، أن تحب شخصًا آخر؛ محامٍ بارز، ومن الواضح أنها تهتم به أكثر مني."وأضاف: "عزيزتي كريستينا، أعلم مدى حبك له عقليًا وجنسيً... وأنا أعلم أنه قبله كانت لديك علاقة مع أحد معارفك من رجال الصناعة".ونظرت كريستينا مصدومة حول الغرفة التي تضم حوالي 150 ضيفًا للحصول على الدعم بينما يشارك خطيبها صورًا مؤلمة لها مع رجل آخر.

ثم تمنى لها التوفيق، قبل أن يطلب منها الذهاب إلى ميكونوس مع عشيقها، حيث تم دفع ثمن البطاقات بالفعل.



وبمجرد انتهاء الخطاب، خفتت الأضواء وغادر ماسيمو المسرح.



وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن الضيوف انزعجوا من "استخدامهم" كجزء من العرض.



وحدق الضيوف المذهولون في صمت غير متأكدين مما يفكرون فيه.



وفي حديثه لصحيفة التايمز، قال مستشار كريستينا إنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد خطيبها السابق بسبب "الإضرار بالسمعة".