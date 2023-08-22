الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كمين من عصابة مسلحة أودى بحياة سائق توصيل!

منوعات
2023-08-22 | 09:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كمين من عصابة مسلحة أودى بحياة سائق توصيل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كمين من عصابة مسلحة أودى بحياة سائق توصيل!

كمين من عصابة مسلحة أودى بحياة سائق توصيل!

تعرض سائق توصيل لكمين أدى الى مقتله على يد عصابة مسلحة في شروزبري في انكلترا.

وتم احتجاز أربعة رجال في العشرينات من العمر بعد أن تعرض السائق البالغ من العمر 23 عامًا للهجوم في حوالي الساعة الواحدة ظهراً، بحسب موقع "ذا صن".

وهرعت خدمات الطوارئ إلى مكان الحادث، لكنها لم تتمكن من إنقاذ الشاب. كما لا تزال الشرطة تطارد سيارة مرسيدس بيضاء أو أودي رمادية يعتقد أنها مرتبطة بالهجوم.

وقال أحد السكان الشاهدين على الحادثة: "لقد هاجمه هؤلاء الرجال أثناء توقفهم في العقار. ولم تكن هناك أسلحة نارية، ولكن تم استخدام شفرات وأشياء حادة كأسلحة أثناء الهجوم."

وقال كبير المفتشين مارك بيلامي: “نحن نتفهم أن هذا الحادث قد يكون مقلقًا للمجتمع المحلي. وأود أن أؤكد أننا سنجري تحقيقا كاملاً وشاملاً لتحديد الملابسات. وهناك أربعة أشخاص رهن الاحتجاز بينما تستمر تحقيقاتنا".

آخر الأخبار

منوعات

سائق

توصيل

كمين

عصابة

LBCI التالي
منذ العام 2022... الجفاف عند أدنى مستوياته في هذه القارّة!
أثار ضجة كبيرة... سعودي يلقي أموالاً على زوجته المصرية في حفل زفافهما! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:51

مقتل 12 جنديًا في كمين نصبه مسلحون يرجح أنهم جهاديون في جنوب غرب النيجر

LBCI
آخر الأخبار
09:34

مقتل 12 جنديًا في كمين نصبه مسلحون يرجح أنهم جهاديون في جنوب غرب النيجر

LBCI
منوعات
2023-08-21

جريمة طعن مروّعة... عصابة ملثمة تهاجم عائلة بأكملها والأسباب مجهولة!

LBCI
أمن وقضاء
2023-08-20

الجيش: توقيف مواطنَين في بعلبك لتأليفهما عصابة سرقة سيارات وارتكابهما جرائم مختلفة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:24

بعد وفاة والدها وضعوها تحت وصايته...اغتصبها وجعلها حاملاً منه ثم أجبرها على الاجهاض في هذا البلد!

LBCI
منوعات
09:24

اصطياد دبّ بني في اليابان بعد مطاردته لـ4 سنوات

LBCI
منوعات
08:58

أطلق النار عليها وانتزعت من سيارتها... ابنة الـ19 عاماً مفقودة لأسبابٍ غامضة!

LBCI
منوعات
08:57

تغريم سياح بريطانيون بمبلغ مالي بعد تسلقهم شرف الفندق!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
02:21

إرتفاع بأسعار المحروقات

LBCI
منوعات
2023-08-21

قتل زوجته وابنته البالغة 3 سنوات... وعلى بُعد كيلومترات عُثر على جثته معلقة على شجرة: إليكم ما حدث!

LBCI
رياضة
2023-07-14

انس جابر تقدّم اداءً اسطوريًا في ويمبلدن وتحجز تذكرة للنهائيات

LBCI
خبر كاذب
2023-08-02

ما صحة حصول هزة أرضية في البقاع بقوة 4.4 درجات؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

على طاولة مجموعة بريكس توسيع التكتل وتوحيد العملة

LBCI
رياضة
13:44

رحلة باسم السلام من مارساي الفرنسية الى بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

ملف النفط والغاز تحول الى مادة انقسام ونكات بين اللبنانيين على الـSocial Media

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أهلا بهالطلة من السياحة الدينية في لبنان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

هل من ازمة في مطار رفيق الحريري الدولي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

فيلم باربي: الداخل مفقود!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

لبنان يواجه systemic crisis

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

ادخال تعديلات على قانون النقد والتسليف... هل سيحجّم عمل الحاكم؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

هل تُستوفى رسوم كهرباء الدولة بالدولار؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:21

إرتفاع بأسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
07:42

نصار يناشد المعنيين عقد إجتماع طارىء لحل ما يحصل بمطار بيروت!

LBCI
منوعات
07:12

ظهرت باطلالة شبه "عارية" وشفافة بالكامل... زوجة كاني ويست تشعل موجة من الغضب في إيطاليا! (صور)

LBCI
خبر عاجل
08:02

وزير الطاقة: عملية الحفر في البلوك رقم ٩ ستبدأ في ٢٤ من الشهر الحالي

LBCI
منوعات
16:13

أثار ضجة كبيرة... سعودي يلقي أموالاً على زوجته المصرية في حفل زفافهما! (فيديو)

LBCI
منوعات
14:48

لحظات من الرعب... سقوط قطعة جليدية ضخمة على منزل في اللّيل: "سمعنا انفجاراً"! (صورة)

LBCI
صحف اليوم
00:11

رياض سلامة "يختفي" في لبنان (الشرق الأوسط)

LBCI
فنّ
05:41

قبل نصف ساعة من صعودها الى المسرح.. نجوى كرم تتعرّض لموقف طارئ (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More