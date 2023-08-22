اصطياد دبّ بني في اليابان بعد مطاردته لـ4 سنوات

قُتل دبّ بني من جزيرة هوكايدو، شمال اليابان، كان يهاجم حيوانات منها الأبقار ولُقّب بـ"نينجا" لقدرته على الاختباء، بعد مطاردته لأربع سنوات، على ما أفادت السلطات المحلية.وقال تادايوشي تاكيدا، وهو مسؤول في هوكايدو، في حديث إلى وكالة فرانس برس "تمّ قتل دبّ بني بتاريخ 30 تموز، وأكدت تحاليل عدة بينها اختبارات للحمض النووي، أنه +أو اس أو 18+ ("OSO18")"، وهو الاسم الرمزي الذي كان مُعطى للحيوان.وكانت عمليات بحث عن هذا الدب الذي يبلغ طوله حوالى مترين، جارية منذ أن بدأ الحيوان بمهاجمة أبقار سنة 2019. وتمكّن من مهاجمة 66 رأس ماشية، نفقت نصفها تقريباً متأثرة بجراحها.وذكرت قناة "ان اتش كاي" اليابانية الرسمية التي أظهرت على غرار وسائل إعلام يابانية أخرى حماسة في ما يخص موضوع الدبّ، أنّ "أو اس أو 18" كان ملقباً بـ"نينجا" لقدرته على الاختباء من البشر وتجنّب أفخاخهم.يعيش نحو 11700 دب بني في جزيرة هوكايدو، بحسب أرقام للسلطات المحلية، فيما تشهد أعداد هذه الحيوانات ازدياداً.ونادراً ما تهاجم هذه الدببة البشر، لكنّ المزارعين والرعاة في هوكايدو يؤكدون أنها تُلحِق أضراراً بمحاصيلهم وتهاجم مواشيهم.