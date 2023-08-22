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بعد وفاة والدها وضعوها تحت وصايته...اغتصبها وجعلها حاملاً منه ثم أجبرها على الاجهاض في هذا البلد!

بعد وفاة والدها وضعوها تحت وصايته...اغتصبها وجعلها حاملاً منه ثم أجبرها على الاجهاض في هذا البلد!







وتم احتجازه بتهمة اغتصاب ابنة صديقه المتوفي البالغة من العمر 17 عامًا لعدة أشهر في منزله، وحملها. كما تم احتجاز زوجته للتحقيق معها.



وبحسب موقع



وقالت الشرطة إنه بعد وفاة والد الفتاة، أخذها المتهم إلى منزله لرعايتها ودعمها.



وفي إفادتها للشرطة، قالت الناجية إنها كانت تذهب إلى الكنيسة المحلية مع والديها، وكلاهما مسؤولان حكوميان، وكان المشتبه به أيضًا يأتي إلى هناك مع عائلته. ومع مرور الوقت تقربت العائلتان من بعضهما البعض.



وقالت الشرطة إن الحادث المزعوم وقع منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، لكنه لم يظهر للعلن إلا حديثاً عندما دخلت الفتاة إلى المستشفى بعد أن أصيبت بنوبات من الهلع.



وبعد دعم نفسي مكثف، اعترفت لأطبائها بأنها تعرضت للإيذاء والاعتداء.



وقال نائب مفوض الشرطة: "لقد بقيت الفتاة تحت وصاية المتهمين لفترة خمسة أشهر تقريباً. وخلال هذه الفترة، ادعت أنها تعرضت للتحرش الجنسي والاغتصاب المتكرر". اعتقلت الشرطة ضابطًا كبيرًا في حكومة دلهي في الهند، وهو نائب مدير إدارة تنمية المرأة والطفل.وتم احتجازه بتهمة اغتصاب ابنة صديقه المتوفي البالغة من العمر 17 عامًا لعدة أشهر في منزله، وحملها. كما تم احتجاز زوجته للتحقيق معها.وبحسب موقع "ذا تايمز اوف اينديا" ، زعمت القاصر أن المتهم وزوجته أجبراها على الإجهاض.وقالت الشرطة إنه بعد وفاة والد الفتاة، أخذها المتهم إلى منزله لرعايتها ودعمها.وفي إفادتها للشرطة، قالت الناجية إنها كانت تذهب إلى الكنيسة المحلية مع والديها، وكلاهما مسؤولان حكوميان، وكان المشتبه به أيضًا يأتي إلى هناك مع عائلته. ومع مرور الوقت تقربت العائلتان من بعضهما البعض.وقالت الشرطة إن الحادث المزعوم وقع منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، لكنه لم يظهر للعلن إلا حديثاً عندما دخلت الفتاة إلى المستشفى بعد أن أصيبت بنوبات من الهلع.وبعد دعم نفسي مكثف، اعترفت لأطبائها بأنها تعرضت للإيذاء والاعتداء.وقال نائب مفوض الشرطة: "لقد بقيت الفتاة تحت وصاية المتهمين لفترة خمسة أشهر تقريباً. وخلال هذه الفترة، ادعت أنها تعرضت للتحرش الجنسي والاغتصاب المتكرر".