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بعد ستة أشهر فقط من زواجهما...اكتشفت خيانته لها وطلبت الطلاق: شجار وإطلاق نار والنتيجة مروعة!

بعد ستة أشهر فقط من زواجهما...اكتشفت خيانته لها وطلبت الطلاق: شجار وإطلاق نار والنتيجة مروعة!





وبحسب موقع



وتم القبض على المجرم سابقًا بتهمة الاعتداء على أليسيا، كما كان قد أُمر بالابتعاد عن منزلها.



ومع ذلك، عندما كشفت أليسيا، وهي أم لثلاثة أطفال لماركوس، أنها كانت تخطط للطلاق وتنوي بيع منزل عائلتها، توجه الزوج اليها، واندلع الشجار عند حوالي الساعة الثامنة صباحًا.



واعترف الزوج أنه واجه أليسيا في المنزل، وأمسك بمسدسها من أحد الأدراج وحاول ضربها به.



وعندما حاولت الهروب عبر النافذة، اصطدم بباب الحمام الذي أغلقته على نفسها، وزُعم أنه أطلق النار على أليسيا مرات عدة في رأسها قبل أن يفر من مكان الحادث.



وتم القبض على المشتبه به بتهمة القتل العمد وجناية سلاح ناري. قتل زوج زوجته بالرصاص بعد أن اكتشفت خيانته بعد ستة أشهر فقط من زواجهما، علماً أنهما كانا قد أنجبا ثلاثة أولاد قبل الزواج.وبحسب موقع "ميرور" ، تم استدعاء رجال الشرطة إلى منزل أليسيا لوفتون في ميشيغان في الولايات المتحدة، عندما وُجدت على جانب الطريق مصابة بطلقات نارية عدة، بعد أن أطلق زوجها ماركوس لوفتون النار عليها، بعد يوم واحد فقط من طلبها الطلاق.وتم القبض على المجرم سابقًا بتهمة الاعتداء على أليسيا، كما كان قد أُمر بالابتعاد عن منزلها.ومع ذلك، عندما كشفت أليسيا، وهي أم لثلاثة أطفال لماركوس، أنها كانت تخطط للطلاق وتنوي بيع منزل عائلتها، توجه الزوج اليها، واندلع الشجار عند حوالي الساعة الثامنة صباحًا.واعترف الزوج أنه واجه أليسيا في المنزل، وأمسك بمسدسها من أحد الأدراج وحاول ضربها به.وعندما حاولت الهروب عبر النافذة، اصطدم بباب الحمام الذي أغلقته على نفسها، وزُعم أنه أطلق النار على أليسيا مرات عدة في رأسها قبل أن يفر من مكان الحادث.وتم القبض على المشتبه به بتهمة القتل العمد وجناية سلاح ناري.