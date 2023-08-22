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ثلاثة رجال اقتحموا منزلها ثم تناوبوا على اغتصابها... ابنة الـ15 سنة وشقيقها ضحيتان للاعتداء وتهديد السلاح في هذا البلد!
منوعات
2023-08-22 | 15:14
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ثلاثة رجال اقتحموا منزلها ثم تناوبوا على اغتصابها... ابنة الـ15 سنة وشقيقها ضحيتان للاعتداء وتهديد السلاح في هذا البلد!
ثلاثة رجال اقتحموا منزلها ثم تناوبوا على اغتصابها... ابنة الـ15 سنة وشقيقها ضحيتان للاعتداء وتهديد السلاح في هذا البلد!
تعرضت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا للاغتصاب الجماعي من قبل ثلاثة أشخاص بعد أن اقتحموا منزلها في مستعمرة ناندانافانام في حيدر أباد، الهند، صباح الأحد.
قدمت الضحية القاصر شكوى للشرطة يوم الاثنين وذكرت فيها أن المتهمين، الذين كانوا مخمورين، دخلوا بالقوة إلى منزل الضحية في حوالي الساعة 9:30 صباحا وهددوها هي وشقيقها بالسكين.
وبحسب تقرير إخباري، أخذ المتهمون الضحية إلى الطابق العلوي وتناوبوا على اغتصابها. وفروا من المكان عندما بكت وصرخت الفتاة طلبا للمساعدة، وفق ما نقل موقع
India Today
.
وطردوا الأخ من المنزل و اعتدوا عليه.
وسجلت الشرطة قضية بموجب قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية (POSCO) لعام 2012 وأرسلت الضحية للفحص الطبي.
وقال بي ساي سري، نائب مفوض شرطة راشاكوندا، إنه تم تشكيل سبعة فرق شرطة لتعقب المتهمين الذين لا يزالون أحرارا. واعتقلت الشرطة عدد من الأشخاص المشتبه بهم وتقوم باستجوابهم.
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