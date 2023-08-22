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دعاها الى موعد في السينما ثم اقتادها الى حديقة...كانت مراهقة عندما كذب عليها واغتصبها ضابط شرطة وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-08-22 | 15:39
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دعاها الى موعد في السينما ثم اقتادها الى حديقة...كانت مراهقة عندما كذب عليها واغتصبها ضابط شرطة وهذه التفاصيل!
دعاها الى موعد في السينما ثم اقتادها الى حديقة...كانت مراهقة عندما كذب عليها واغتصبها ضابط شرطة وهذه التفاصيل!
وصفت لورين تايلور كيف أخذها ضابط شرطة في المملكة المتحدة لتناول مشروب في احد المقاهي بعد وقت قصير من اغتصابها في الغابة.
ووفقاً لموقع
"اندبندنت"
، كانت حينها تبلغ من العمر 16 عامًا عندما دعاها الشرطي آدم بروفان إلى موعد في السينما في عام 2010، لكنه قام بالاعتداء عليها جنسياً.
وبدلاً من الذهاب إلى السينما، قاد سيارته إلى حديقة ريفية، ومارس الجنس معها في الغابة على الرغم من أنها رفضت ذلك.
واستغرق الأمر عاماً كاملا حتى تخبر تايلور أي شخص بما حدث لها، وسنوات عديدة قبل أن تذهب إلى الشرطة للإبلاغ عنه.
وتم بعدها سجن بروفان البالغ من العمر 44 عامًا، لمدة 16 سنة، مع ثماني سنوات إضافية بترخيص ممتد، بعد إدانته بثماني تهم اغتصاب ضد السيدة تايلور وضابطة شرطة أخرى.
وقالت تايلور إنها وافقت على موعد مع بروفان، الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 31 عامًا، بعد أن أخبرها أنه ضابط شرطة يبلغ من العمر 22 عامًا.
وبعد الحادثة تقول تايلور إنه "تصرف كما لو أن شيئًا لم يحدث للتو، وتوجه بالسيارة إلى احد المطاعم ومن بعدها الى ملعب للأطفال"، حيث فرض نفسه عليها مرة أخرى.
وأضافت: “أتذكر أنه كان هناك حشد من الناس على مسافة بعيدة. كنت أصلي فقط من أجل أن يراني شخص ما، وأن يرى ما يحدث. أعتقد أن السبب الأكبر الذي دفعني أن أتكلم هو هويته، كونه ضابطًا في شرطة العاصمة. فقد أساء استخدام وظيفته وعامل الناس بشكل رهيب. كان علي أن أفعل كل ما بوسعي لإعادته إلى السجن. ولا أشعر أنني فعلت شيئًا رائعًا، بل فعلت ما كان علي فعله ".
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