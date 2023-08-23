شخصيات "كيف وليش" التي عشقها جيل التسعينات... هل تذكرون الست حشورة وجوجو الكلون والست مشهورة وغيرهم... ؟! (فيديو)

شخصيات "كيف وليش" التي عشقها جيل التسعينات... هل تذكرون الست حشورة وجوجو الكلون والست مشهورة وغيرهم... ؟! (فيديو)



في عيد محطة الـLBCI الـ38 نستذكر اليوم 23 آب برنامج "كيف وليش" الذي عشقه وكبر معه جيل التسعينات، وتم بثه للمرة الأولى عام 1993.

"كيف وليش" برنامج ترفيهي تعليمي للأطفال قدمته اللبنانية ديزيريه فرح الملقبة بـ DEDE .







استمر عرض البرنامج الأحب الى قلب أطفال التسعينات على مدى تسعة أعوام، وهو بالطبع من إنتاج المؤسسة اللبنانية للإرسال.

وكان "كيف وليش" يتضمن العديد من الفقرات والرسوم المتحركة، إضافة لأهم الشخصيات وأغنيات للإطفال بثلاث لغات: العربية، الفرنسية والإنجليزية.



أما الشخصيات التي عشقها الأطفال فكانت:

الست حشورة

الست مشهورة

سهى الحشورة

نونا الملبكة

سامي الثرثار

السيد فكرة

جوجو الكلون

تينا الكلون

ساعي البريد

رودي ورنا

دعبول الأكول

الست سحر



هذا وتضمن البرنامج فقرات ترفيهية وتثقيفية متنوعة، نذكر منها:

فقرة الرسم

الأشفال اليدوية

الرسوم المتحركة

صح وغلط

ينعاد عليك HAPPY BIRTHDAY

اغاني البرنامج

فقرة استعراض الرسائل البريدية والجوائز



وتشاهدون أدناه بعض الأغاني والشخصيات في مشاهد فيديو.