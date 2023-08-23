بعد أدائهم مناسك العمرة... حادث مروع يودي بحياة أب أردني وأطفاله في طريق العودة إلى المنزل! (صورة)

لقي خمسة أفراد من عائلة أردنية مصرعهم يوم الاثنين، في حادث سير مروع على طريق مكة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وكانت العائلة فلسطينية الأصل وتحمل الجنسية الأردنية ومقيمة في الإمارات، عائدة إلى أبو ظبي بعد أداء مناسك العمرة، عندما اصطدمت سيارتهم بأخرى في طريقهم إلى المنزل.

وتعرّف رئيس لجنة الشؤون الإنسانية والحوادث في منتدى النشامى، هيثم خطاب، على الضحايا وهم الأب مالك أكرم خرما، وأولاده الأربعة أكرم ومايا ودانا وديما.

ونجت والدة الأطفال الأربعة من الحادث وتتلقى العلاج حالياً في مستشفى "الملك فهد" بمنطقة الهفوف بالمملكة العربية السعودية.