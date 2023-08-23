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نجمة التنس سيرينا ويليامز تستقبل طفلتها الثانية... وفيديو مؤثر يوثق اللحظات الجميلة!
منوعات
2023-08-23 | 05:54
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نجمة التنس سيرينا ويليامز تستقبل طفلتها الثانية... وفيديو مؤثر يوثق اللحظات الجميلة!
أنجبت نجمة كرة المضرب سيرينا ويليامز ابنتها الثانية من زوجها أليكسيس أوهانيان، وشاركت اللحظة الحميمة لمولودتها الجديدة مع محبيها في مقطع فيديو نشرته على تيك توك يوم الثلاثاء.
وشاركت أيقونة التنس، البالغة من العمر 41 عامًا، والتي كانت قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن جنس طفلها، مقطع فيديو مؤثر لها مع زوجها وابنتها أولمبيا، البالغة من العمر خمس سنوات، والطفلة أديرا ريفر أوهانيان.
وعلقت بالقول: "أهلاً بكِ يا ملاكي الجميل".
وشوهدت سيرينا ويليامز في الفيديو مرتديةً فستاناً باللون الوردي وهي تتجه نحو زوجها أليكسيس وتقبله.
ويُذكر أن لاعبة التنس التقت بزوجها لأول مرة في أحد فنادق روما في أيار عام 2015، وبدآ في المواعدة بعد فترة وجيزة.
مصدر
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