أطفال جيل الـ2000 و Kids Power... أمبروزيا وبابوف وغلو غلو الكلون: هل تذكرون شخصيات البرنامج وأغانيه؟ (فيديو)

أطفال جيل الـ2000 و Kids Power... أمبروزيا وبابوف وغلو غلو الكلون: هل تذكرون شخصيات البرنامج وأغانيه؟ (فيديو)



عاش جيل الـ2000 طفولة مميزة، خاصة مع برنامج Kids Power الذي عشقه الصغار والكبار، وعلقت أغنياته في ذاكرتهم.



Kids Power البرنامج التلفزيوني اللبناني، الترفيهي والتعليمي، تم بثه لأول مرة في 2 أيلول 2003 على شاشة الـLBCI.



ولا يمكن أن يمر عيد الـLBCI الـ38 دون أن تستذكر هذا البرنامج ومضمونه.



وتضمن البرنامج فقرات عديدة، وأغاني بلغات مختلفة: العربية والفرنسية والانكليزية.



ونذكر منها:

-Ambrosia

-maman je t'aime

-غلو غلو الكلون

-lycee papillon

-رياضة

-بابوف

-جدو عندو مزرعة

-رفقاتي حلوين كثير





- Let's Twist Again

