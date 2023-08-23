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وقوع شجار عنيف داخل طائرة سببه امرأة ثملة... وهكذا تدخلت الشرطة! (فيديو)

منوعات
2023-08-23 | 06:50
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وقوع شجار عنيف داخل طائرة سببه امرأة ثملة... وهكذا تدخلت الشرطة! (فيديو)
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وقوع شجار عنيف داخل طائرة سببه امرأة ثملة... وهكذا تدخلت الشرطة! (فيديو)

وقوع شجار عنيف داخل طائرة سببه امرأة ثملة... وهكذا تدخلت الشرطة! (فيديو)

أظهرت لقطات مروعة امرأة تتشاجر مع ركاب آخرين في طائرة من شركة Ryanair في مطار مانشيستر، قبل أن يتم طردها من الرحلة بحسب موقع "ميرور".

وصوّرت راكبة تُدعى ليندساي كاش، كانت على متن الطائرة المتوجهة من مطار مانشستر إلى إيبيزا، المرأة المذكورة وهي تتجادل مع أحد الركاب الآخرين، بينما كان يعلو صوت بكاء الأطفال بسبب الشجار والصراخ.

ونُشرت لقطات من الشجار على فيسبوك قبل إقلاع الطائرة، حيث حصد المنشور على ما يقرب من 150 تفاعلًا في أقل من ساعة.

ووصفت ليندسي ما حصل قائلةً: "كانت المرأة تسبب الإزعاج للجميع منذ اللّحظة التي صعدت فيها على متن الطائرة. وعندما أشار أحدهم إلى ذلك، شعرت بالإهانة وبدأت في الشجار مع الجميع في ممر الطائرة. وكان الأمر عدوانيًا حقًا".

وأضافت "لقد أزعجني الأمر وأزعج الجميع على متن الطائرة، حتى أنها تشاجرت مع الشرطة. فصفق جميع الركاب أثناء خروجها من الطائرة".
 
 

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