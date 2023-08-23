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وفاة تلميذة بسبب عمود..كانت تلوّح لأصدقائها من نافذة الحافلة عندما وقعت الفاجعة!

وفاة تلميذة بسبب عمود...كانت تلوّح لأصدقائها من نافذة الحافلة عندما وقعت الفاجعة!





وكانت فرناندا باتشيكو فيراز، البالغة من العمر 13 عامًا، في طريقها إلى المنزل عائدة من المدرسة عند وقوع المأساة. وادعى شهود عيان أن التلميذة كانت تجلس في الجزء الخلفي من الحافلة.



وبحسب موقع



وأصدرت وزارة التعليم في ولاية ريو دي جانيرو بيانًا بعد وفاة المراهقة، أعلنت فيه فترة حداد لمدة يومين، وتعليق الدراسة في مدرستها لبقية الأسبوع. كما أعربت شركة الحافلات عن أسفها للحادث المأساوي غير المتوقع.



وتم دفن المراهقة في اليوم التالي بعد الحادثة، ولا يزال التحقيق مستمرًا. توفيت تلميذة داخل احدى الحافلات في البرازيل بعد أن انحنت من النافذة وهي تلوّح لأصدقائها، قبل أن تصدم رأسها بعمود.وكانت فرناندا باتشيكو فيراز، البالغة من العمر 13 عامًا، في طريقها إلى المنزل عائدة من المدرسة عند وقوع المأساة. وادعى شهود عيان أن التلميذة كانت تجلس في الجزء الخلفي من الحافلة.وبحسب موقع "ميرور" ، أوقف السائق الحافلة بعد أن أبلغه الركاب بما حصل. وأُصيبت الفتاة بجروح قاتلة في وجهها ورأسها أدّت الى وفاتها فوراً.وأصدرت وزارة التعليم في ولاية ريو دي جانيرو بيانًا بعد وفاة المراهقة، أعلنت فيه فترة حداد لمدة يومين، وتعليق الدراسة في مدرستها لبقية الأسبوع. كما أعربت شركة الحافلات عن أسفها للحادث المأساوي غير المتوقع.وتم دفن المراهقة في اليوم التالي بعد الحادثة، ولا يزال التحقيق مستمرًا.