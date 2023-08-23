المحكمة العليا في البرازيل تفرض عقوبة السجن على من يتعرضون للمثليين بمضايقات لفظية!

قضت المحكمة العليا في البرازيل الثلاثاء بأن المضايقات اللفظية التي تستهدف المثليين يعاقب عليها الآن بالسجن، حيث أثنى نشطاء حقوق الإنسان على القرار في دولة تشهد تفشيا للعنف ضد مجتمع المثليين.وساوى قرار المحكمة الذي صدر بغالبية تسعة أصوات مقابل واحد بين خطاب الكراهية ضد المثليين وخطاب الكراهية العنصرية الذي يعاقب عليه أيضا بالسجن في البرازيل.واعتبر القاضي الرئيسي في القضية اديسون فاشين الحكم "ضرورة دستورية" لمنح المواطنين العابرين جنسيا المساواة في الحماية بموجب القانون.وكانت المحكمة العليا البرازيلية قضت عام 2019 بأن رهاب المثلية يشكل جريمة مثل العنصرية على حد سواء.لكن القرار السابق استهدف الذين يتعرضون لمجتمع المثليين ككل، وليس أشخاصا منفردين.ورفعت "المؤسسة البرازيلية للمثليين" هذه القضية أمام المحكمة العليا بهدف توسيع نطاق الحماية القانونية.ويُعاقب على جريمة خطاب الكراهية في البرازيل بالسجن بين سنتين وخمس سنوات.وأشادت النائبة البرازيلية المتحولة جنسيا إريكا هيلتون بالقرار على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتبت "انتصار على رهاب المثليين".والعام الماضي أحصت جماعات حقوقية 228 جريمة طاولت أشخاصا من مجتمع المثليين في البرازيل.وتعد الدولة التي يبلغ عدد سكانها 203 ملايين نسمة الأكثر دموية بالنسبة للاشخاص المتحولين جنسيا، وفقا لمنظمة "ترانسجندر يورب" الحقوقية، حيث قُتل 1741 شخصا متحولا بين عامي 2008 و2022.