مشهد مروع... الشرطة تنقذ سيّدة عُثر عليها مقيّدةً بالسلاسل على الأرض! (فيديو)

وثقت كاميرات مراقبة عملية إنقاذ أبطالها رجال شرطة، قاموا بتحرير امرأة عُثر عليها مقيّدة بالسلاسل على أرضية منزل في كنتاكي بالولايات المتحدة لمدة يومين.

وتسلق رجال الشرطة نافذة الطابق الثاني لأحد المنازل ليل الأربعاء الماضي، بعد أن أبلغ الجيران عن سماع صرخات مأساوية طلبًا للمساعدة.

وأعلنت الشرطة يوم الثلاثاء إنهم حاولوا اقتحام المبنى عن طريق تحطيم الأبواب والنوافذ ليجدوا المنزل محصنًا بالكامل.

وتُظهر اللقطات أحد عناصر الشرطة وهو يصعد السلم إلى المنزل المتهدم حيث كانت المرأة مقيدة بالسلاسل وهي تبكي بشكل هستيري.

وفي الفيديو، يمكن سماع المرأة وهي تبكي وتعتذر للشرطي، وتخبره أن آسرها احتفظ بمفتاح القفل في سلسلة مفاتيحه.

وتم القبض على مويسيس ماي، 36 عامًا، بعد يومين من إنقاذ المرأة.

وبحسب المعلومات، لدى مويسيس والمرأة طفلا. وقام باحتجازها داخل المنزل بعد شجارٍ دار بينهما وتحوّل من الألفاظ إلى العنف الجسدي، حيث أقدم على تقطيع شعرها بالساطور.