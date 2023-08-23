ابنة الـ10 سنوات تعرضت للتحرش من قبل رجل أربعيني في أحد الفنادق بقبرص... وهذا مصيره!

ابنة الـ10 سنوات تعرضت للتحرش من قبل رجل أربعيني في أحد الفنادق بقبرص... وهذا مصيره!



ألقي القبض على سائح بريطاني، بعد اتهامه بالتحرش الجنسي بفتاة تبلغ من العمر 10 سنوات، في مجمع فندقي في قبرص.



وذكرت عائلة الفتاة، أن الرجل، البالغ من العمر 48 عامًا، والذي كان يقيم في نفس الفندق الذي يقيمون فيه، قام بمضايقة الفتاة والتحرش بها، يوم الأحد.



وفي هذا السياق، مثل البريطاني يوم الإثنين أمام محكمة منطقة بافوس، التي أصدرت أمراً باعتقاله لمدة 8 أيام فقط.



كما تم فتح تحقيق بالحادثة، من قبل إدارة التحقيقات الجنائية في بافوس.