عجزت عن الاتصال بابنتها...فهرعت الى سكنها في الجامعة وما رأته كان صادماً!

عجزت عن الاتصال بابنتها...فهرعت الى سكنها في الجامعة وما رأته كان صادماً!





ووجدت والدة شارلوت فوكس، وهي طالبة جامعية في السنة الاولى، ابنتها ميتة في غرفة نومها في سكن جامعة بليموث. قادت أم مذعورة مسافة تزيد عن 160 كلم إلى مقر إقامة ابنتها في الجامعة، وذلك بعدما عجزت عن الاتصال بها، لتجدها ميتة، وفقاً لموقع "ميرور" ووجدت والدة شارلوت فوكس، وهي طالبة جامعية في السنة الاولى، ابنتها ميتة في غرفة نومها في سكن جامعة بليموث.

وتم فتح تحقيق ليتبين أنه لم يتم رصد الشابة من الطلاب الآخرين منذ بضعة أيام.



وفي بداية التحقيق في محكمة بليموث كورونر، قالت مساعدة الطبيب الشرعي سارة لو فيفر إنه "لا توجد ظروف مشبوهة في وفاة شارلوت".

وتم التأكد من السبب الطبي للوفاة، وهو أن الشابة تعرّضت للتسمم.