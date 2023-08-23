قبل أشهر قليلة من زفافها... وفاة سائقة سيارات السباق أشليا ألبرتسون في حادثٍ مروّع! (صور)

قبل أشهر قليلة من زفافها... وفاة سائقة سيارات السباق أشليا ألبرتسون في حادثٍ مروّع!



توفيت سائقة سيارات السباق، أشليا ألبرتسون، عن عمر يناهز 24 عامًا، في حادث مروّع في مقاطعة جاكسون بولاية إنديانا الأميركية، يوم الجمعة، وقبل أشهر قليلة من زفافها.



وكشف رجال الشرطة أن "نجم سباق السيارات توني ستيوارت، أُلقي من النافذة بعد أن اصطدمت سيارته بسيارة أشليا، أثناء السباق، في حين أنهما رفضا السماح لبعضهما بالمرور، قبل يوم واحد فقط من حدث البطولة".



ومن جهته، استذكر تود، والد آشليا، ابنته بكلماتٍ مؤثرة قال فيها انها "كانت تحب السباق"، مضيفاً: "هذه واحدة من أصعب التدوينات التي يمكن أن أقوم بنشرها، وليس لدي أي كلمات لأقولها".



وكان من المقرر أن تتزوج أشليا من صديقها في شهر آذار المقبل.



أمّا النجم ستيوارت، فقد أشاد بأشليا ووصفها بأنها "سائقة عظيمة"، مضيفاً: "كانت أشليا تتمتع بشخصية جميلة ويمكنها أن تضيء أي غرفة تدخلها".



وختم كلامه قائلاً: "إن فقدان أشليا هو تذكير واقعي بمدى قيمة الحياة".