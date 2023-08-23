جريمة مروّعة... معلّمة تغتصب طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا وهذه التفاصيل!

جريمة مروّعة... معلمة تغتصب طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا وهذه التفاصيل!



ألقت شرطة نيويورك القبض على معلمة من مدرسة كوينز الإعدادية، يوم الثلاثاء، بتهمة اغتصاب طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا.



وفي التفاصيل، تم القبض على ميليسا روكينسيس، وهي معلمة متزوجة، تبلغ من العمر 33 عامًا، على خلفية التعدي على تلميذتها، وفقًا لرجال الشرطة.



ولم يكن من الواضح ما إذا كان الاغتصاب المزعوم قد حدث داخل الحرم الجامعي أم خارجه، لكن شرطة نيويورك أكدت أن "روكينسيس اتُهمت بالاغتصاب والفعل الجنسي الإجرامي والتصرف بطريقة تؤذي طفلةً يقل عمرها عن 17 عامًا".