شرطي متقاعد حاول استهداف زوجته لقتلها في هذا البلد...وكانت النتيجة كارثية!

شرطي متقاعد حاول استهداف زوجته لقتلها في هذا البلد...وكانت النتيجة كارثية!

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب عدة آخرون بجروح عندما أطلق رجل مسلح النار في حانة في ولاية كاليفورنيا في غرب الولايات المتحدة على ما أفادت الشرطة، موضحة أن مطلق النار قتل أيضاً.



وقال مكتب شريف منطقة أورانج عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تأكد مقتل أربعة أشخاص في المكان بينهم مطلق النار. ونقل ستة إلى المستشفى بينهم خمسة أصيبوا بالرصاص".



وأفادت القوى الأمنية "حصل إطلاق نار خلال الحادث شارك فيه شرطي" مشيرة إلى أن أيا من عناصرها لم يصب خلال الحادث.



وقالت مصادر أوردتها صحيفة لوس انجليس تايمز أن مطلق النار شرطي متقاعد كان يستهدف زوجته المنفصل عنها.



وحانة كوكس كورنر جنوب لوس انجليس حيث وقع الحادث معروفة على أنها ملتقى لسائقي الدراجات النارية في المنطقة.



وتعاني الولايات المتحدة كثيرا من انتشار الأسلحة النارية على أراضيها وسهولة حصول المواطنين الأميركيين عليها.



ويزيد عدد الأسلحة الفردية في البلاد عن عدد المواطنين، فبالغ من كل ثلاثة بالغين يملك سلاحا نارياً، ويعيش 50 % من البالغين تقريباً في منزل يتواجد فيه سلاح.



ويؤدي ذلك إلى عدد كبير من الوفيات جراء أسلحة نارية في الولايات المتحدة.











