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لوقف انتشار انفلونزا الطيور... إعدام 120 ألف ثعلب ومنك في هذا البلد!

منوعات
2023-08-24 | 03:30
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لوقف انتشار انفلونزا الطيور... إعدام 120 ألف ثعلب ومنك في هذا البلد!
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لوقف انتشار انفلونزا الطيور... إعدام 120 ألف ثعلب ومنك في هذا البلد!

أفادت السلطات الفنلندية الأربعاء بأنها بدأت في إعدام 120 ألف ثعلب ومنك لوقف انتشار إنفلونزا الطيور في مزارع لتربية الحيوانات ذالت الفراء.
 
ووفق وكالة فرانس برس، قالت رئيسة وحدة علم الفيروسات في هيئة الأغذية الفنلندية تويغا غاد، "صدر أمر بإعدام الحيوانات التي تُربّى في 13 مزرعة"، مضيفةً "نُفّذ قرار الإعدام في 10 مزارع".
 
وفي حزيران، سُجلت إصابات بانفلونزا الطيور "اتش 5 ان 1" لدى طيور النوارس في فنلندا. ورُصدت الإصابات الأولى في مزارع لتربية الحيوانات ذات الفراء في تمّوز.
 
ومنذ أواخر عام 2021، تشهد أوروبا أسوأ انتشار لانفلونزا الطيور على الإطلاق، بينما شهدت أميركا الشمالية والجنوبية أيضاً تفشياً شديداً.
 
وأشارت غاد إلى أنّ فنلندا تضمّ نحو 400 مزرعة لتربية الحيوانات ذات الفراء تحوي حوالى 1,3 مليون حيوان معظمها من المنك والثعالب.
 
ورأت أنّ الوباء "بدأ ينحصر" مع بدء هجرة طيور النورس جنوباً.

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