الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
34
o
الجنوب
31
o
البقاع
36
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Redbull TV Series
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
31
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
34
o
الجنوب
31
o
البقاع
36
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لوقف انتشار انفلونزا الطيور... إعدام 120 ألف ثعلب ومنك في هذا البلد!
منوعات
2023-08-24 | 03:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
لوقف انتشار انفلونزا الطيور... إعدام 120 ألف ثعلب ومنك في هذا البلد!
أفادت السلطات الفنلندية الأربعاء بأنها بدأت في إعدام 120 ألف ثعلب ومنك لوقف انتشار إنفلونزا الطيور في مزارع لتربية الحيوانات ذالت الفراء.
ووفق وكالة فرانس برس، قالت رئيسة وحدة علم الفيروسات في هيئة الأغذية الفنلندية تويغا غاد، "صدر أمر بإعدام الحيوانات التي تُربّى في 13 مزرعة"، مضيفةً "نُفّذ قرار الإعدام في 10 مزارع".
وفي حزيران، سُجلت إصابات بانفلونزا الطيور "اتش 5 ان 1" لدى طيور النوارس في فنلندا. ورُصدت الإصابات الأولى في مزارع لتربية الحيوانات ذات الفراء في تمّوز.
ومنذ أواخر عام 2021، تشهد أوروبا أسوأ انتشار لانفلونزا الطيور على الإطلاق، بينما شهدت أميركا الشمالية والجنوبية أيضاً تفشياً شديداً.
وأشارت غاد إلى أنّ فنلندا تضمّ نحو 400 مزرعة لتربية الحيوانات ذات الفراء تحوي حوالى 1,3 مليون حيوان معظمها من المنك والثعالب.
ورأت أنّ الوباء "بدأ ينحصر" مع بدء هجرة طيور النورس جنوباً.
آخر الأخبار
منوعات
السلطات
فنلندا
إعدام
ثعلب
منك
مزارع
وباء
إنفلونزا
الطيور.
التالي
وفاة شاب عشريني بطريقة مؤسفة...سبب صدمة لأصدقائه!
شرطي متقاعد حاول استهداف زوجته لقتلها في هذا البلد...وكانت النتيجة كارثية!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:14
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة المنكوبة
أخبار دولية
17:14
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة المنكوبة
0
آخر الأخبار
16:15
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة المنكوبة
آخر الأخبار
16:15
هيئة النقل الجوي الروسية: بريغوجين كان على متن الطائرة المنكوبة
0
أخبار دولية
10:49
السلطات القبرصية تعتقل خمسة سوريين يشتبه بتورطهم في تهريب مهاجرين
أخبار دولية
10:49
السلطات القبرصية تعتقل خمسة سوريين يشتبه بتورطهم في تهريب مهاجرين
0
آخر الأخبار
2023-08-23
أبو فاعور: تواصلت مع وزارة الزراعة لسحب هذه المواد من الاسواق وتوجيه المزارعين لعدم استخدامها ووضع خطّة توجيهية مع المزارع ومطلوب من وزارة الصحة اعادة النظر بالموافقات لعدم دخول هذه المواد وأدعو رئيس الحكومة للقيام باجتماع للوزراء المعنيين
آخر الأخبار
2023-08-23
أبو فاعور: تواصلت مع وزارة الزراعة لسحب هذه المواد من الاسواق وتوجيه المزارعين لعدم استخدامها ووضع خطّة توجيهية مع المزارع ومطلوب من وزارة الصحة اعادة النظر بالموافقات لعدم دخول هذه المواد وأدعو رئيس الحكومة للقيام باجتماع للوزراء المعنيين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
06:24
مخاوف على سلامتها كشفت الحقيقة...غموض يلف وفاة رضيعة في لندن: إليكم ما حصل!
منوعات
06:24
مخاوف على سلامتها كشفت الحقيقة...غموض يلف وفاة رضيعة في لندن: إليكم ما حصل!
0
منوعات
04:58
خلال أدائها الامتحان... طالبة تنجب طفلاً داخل القاعة في بلدٍ عربي!
منوعات
04:58
خلال أدائها الامتحان... طالبة تنجب طفلاً داخل القاعة في بلدٍ عربي!
0
منوعات
04:25
السجن 15 سنة لمديرة مدرسة سابقة في أستراليا اعتدت جنسياً على تلميذتين
منوعات
04:25
السجن 15 سنة لمديرة مدرسة سابقة في أستراليا اعتدت جنسياً على تلميذتين
0
منوعات
04:14
سيارتا مرسيدس وأرمسترونغ صنعتا في غزة تجوبان شوارع القطاع المحاصر
منوعات
04:14
سيارتا مرسيدس وأرمسترونغ صنعتا في غزة تجوبان شوارع القطاع المحاصر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-08-23
صورة جديدة من زفاف ماريتا الحلاني.. والسبب والدتها كوليت!
فنّ
2023-08-23
صورة جديدة من زفاف ماريتا الحلاني.. والسبب والدتها كوليت!
0
منوعات
2023-08-05
تُركت تنزف بغزارة عندما اصطدمت بقوة بالمياه... مأساة عاشتها طفلة بمدينة ملاهي ومطالبة بمليون دولار كتعويض!
منوعات
2023-08-05
تُركت تنزف بغزارة عندما اصطدمت بقوة بالمياه... مأساة عاشتها طفلة بمدينة ملاهي ومطالبة بمليون دولار كتعويض!
0
امن وقضاء
2023-08-11
الأمن العام: تعديل رسوم إصدار جوازات السفر اللبنانية ووثائق السفر الفلسطينية وجوازات المرور
امن وقضاء
2023-08-11
الأمن العام: تعديل رسوم إصدار جوازات السفر اللبنانية ووثائق السفر الفلسطينية وجوازات المرور
0
صحف اليوم
00:29
نجاة صليبا لـ"الأنباء الكويتية": رسالة الموفد الفرنسي إنتهاك لوظيفة النائب
صحف اليوم
00:29
نجاة صليبا لـ"الأنباء الكويتية": رسالة الموفد الفرنسي إنتهاك لوظيفة النائب
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بشرى سارة لموظفي القطاع العام…
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بشرى سارة لموظفي القطاع العام…
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
أدوية ومبيدات زراعية مسرطنة: "الداء في الدواء"
تقارير نشرة الاخبار
14:04
أدوية ومبيدات زراعية مسرطنة: "الداء في الدواء"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
بعد تقرير الـLBCI عن وجود لبنة وجبنة غير مطابقة للمواصفات في الشمال... وزارة الإقتصاد وأمن الدولة تقفلان معملين في زغرتا
تقارير نشرة الاخبار
14:02
بعد تقرير الـLBCI عن وجود لبنة وجبنة غير مطابقة للمواصفات في الشمال... وزارة الإقتصاد وأمن الدولة تقفلان معملين في زغرتا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
توزيع عويدات لتقرير التدقيق الجنائي على أكثر من جهة قضائية... تمييع للتحقيق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:58
توزيع عويدات لتقرير التدقيق الجنائي على أكثر من جهة قضائية... تمييع للتحقيق؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
هل فعلًا بات لبنان ملاذًا آمنًا للمطلوبين للعدالة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:54
هل فعلًا بات لبنان ملاذًا آمنًا للمطلوبين للعدالة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إليكم مصير فيلم باربي بعد متابعة LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43
إليكم مصير فيلم باربي بعد متابعة LBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
السويداء… عودة إلى عام ٢٠١١؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
السويداء… عودة إلى عام ٢٠١١؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في جوهانسبرغ... دعوات إلى إحترام عالم متعدد الأقطاب والوقوف بوجه هيمنة الدولار
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في جوهانسبرغ... دعوات إلى إحترام عالم متعدد الأقطاب والوقوف بوجه هيمنة الدولار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لعبة السلم والثعبان لم تسلم من مقص الرقابة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لعبة السلم والثعبان لم تسلم من مقص الرقابة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
13:40
معلومات عن سقوط طوافة تابعة للجيش اللبناني في منطقة حمانة واستشهاد عسكريين
خبر عاجل
13:40
معلومات عن سقوط طوافة تابعة للجيش اللبناني في منطقة حمانة واستشهاد عسكريين
2
خبر عاجل
13:52
تحطم الطوافة التابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا حصل أثناء تنفيذ طيران تدريبي
خبر عاجل
13:52
تحطم الطوافة التابعة للقوات الجوية في منطقة حمانا حصل أثناء تنفيذ طيران تدريبي
3
خبر عاجل
13:16
أ.ف.ب: عشرة قتلى في تحطّم طائرة أثناء رحلة داخلية في روسيا وبريغوجين زعيم فاغنر ضمن الضحايا
خبر عاجل
13:16
أ.ف.ب: عشرة قتلى في تحطّم طائرة أثناء رحلة داخلية في روسيا وبريغوجين زعيم فاغنر ضمن الضحايا
4
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بشرى سارة لموظفي القطاع العام…
تقارير نشرة الاخبار
14:07
بشرى سارة لموظفي القطاع العام…
5
أمن وقضاء
16:33
تحطم طوافة للجيش واستشهاد عنصرين... ماذا تقول المعلومات الأولية؟
أمن وقضاء
16:33
تحطم طوافة للجيش واستشهاد عنصرين... ماذا تقول المعلومات الأولية؟
6
أمن وقضاء
14:15
تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا...
أمن وقضاء
14:15
تحطم طوافة عسكرية في منطقة حمانا...
7
فنّ
07:29
نجوم ومشاهير لبنان وسوريا ومصر يحتفلون بعيد ميلاد وديع الشيخ في حفلٍ أسطوري (فيديو)
فنّ
07:29
نجوم ومشاهير لبنان وسوريا ومصر يحتفلون بعيد ميلاد وديع الشيخ في حفلٍ أسطوري (فيديو)
8
منوعات
15:00
جريمة مروّعة... معلّمة تغتصب طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا وهذه التفاصيل!
منوعات
15:00
جريمة مروّعة... معلّمة تغتصب طالبة تبلغ من العمر 14 عامًا وهذه التفاصيل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More