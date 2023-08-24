خلال أدائها الامتحان... طالبة تنجب طفلاً داخل القاعة في بلدٍ عربي!

هذا الصباح:
ولادة طفل في داخل قاعة امتحانية في تربية الرصافة الثالثة اثناء تأدية والدته لامتحانات الدور الثاني.
وزارة التربية:
تُبارك هذه الولادة الميمونة، داعين بالصحة والسلامة للجنين ووالدته، مثنين على كوادرنا التربوية التي استنفرت انسانياً لاتمام الولادة والسلامة لوالدته. pic.twitter.com/Vv4nuH2zco
— Kareem alsayed (@kareemsayyid) August 22, 2023
هذا الصباح:
ولادة طفل في داخل قاعة امتحانية في تربية الرصافة الثالثة اثناء تأدية والدته لامتحانات الدور الثاني.
وزارة التربية:
تُبارك هذه الولادة الميمونة، داعين بالصحة والسلامة للجنين ووالدته، مثنين على كوادرنا التربوية التي استنفرت انسانياً لاتمام الولادة والسلامة لوالدته. pic.twitter.com/Vv4nuH2zco