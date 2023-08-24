خلال أدائها الامتحان... طالبة تنجب طفلاً داخل القاعة في بلدٍ عربي!

أعلنت وزارة التربية في العراق يوم الثلاثاء أن إحدى الطالبات أنجبت طفلاً خلال أدائها الامتحان داخل إحدى القاعات الامتحانية في تربية الرصافة الثالثة في العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في منشور على منصة "X" (تويتر سابقاً): "هذا الصباح شهد ولادة طفل في داخل قاعة امتحانية في تربية الرصافة الثالثة في أثناء تأدية والدته لامتحانات الدور الثاني".

وأضاف أن "وزارة التربية تبارك هذه الولادة الميمونة، داعين بالصحة والسلامة للجنين ووالدته مثنين على كوادرنا التربوية التي استنفرت إنسانيا من مدير للتربية المديرية والإشراف وإدارة المركز الامتحاني بتقديم المساعدة وتسهيل الولادة".