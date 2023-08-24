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مخاوف على سلامتها كشفت الحقيقة...غموض يلف وفاة رضيعة في لندن: إليكم ما حصل!

مخاوف على سلامتها كشفت الحقيقة...غموض يلف وفاة رضيعة في لندن: إليكم ما حصل!





وبعد تفتيش المكان، عثر الضباط على جثة الرضيعة، وتم القبض على رجل وامرأة للاشتباه في قتلها.



ولا يزالان رهن الاعتقال بينما تستمر التحقيقات، باعتبار حادثة الوفاة غير مفسرة، وأسبابها مجهولة. كما لم يتم الكشف عن الطريقة التي توفيت بها الرضيعة.



وقال مفتش المباحث لويس باسفورد: "في هذا الوقت، يتم التعامل مع وفاة الطفلة على أنها غير مفسرة، وسيتم إجراء فحص ما بعد الوفاة في أقرب فرصة لكشف ما حدث، وتأكيد المدة التي قضاها جسد الطفلة في مكان الحادثة". تم استدعاء الشرطة إلى أحد المنازل في ميموزا كلوز في هافرينغ في لندن، يوم الثلاثاء، بعد ورود تقارير عن مخاوف بشأن سلامة طفلة، وفق موقع "ديلي ميل". وبعد تفتيش المكان، عثر الضباط على جثة الرضيعة، وتم القبض على رجل وامرأة للاشتباه في قتلها.ولا يزالان رهن الاعتقال بينما تستمر التحقيقات، باعتبار حادثة الوفاة غير مفسرة، وأسبابها مجهولة. كما لم يتم الكشف عن الطريقة التي توفيت بها الرضيعة.وقال مفتش المباحث لويس باسفورد: "في هذا الوقت، يتم التعامل مع وفاة الطفلة على أنها غير مفسرة، وسيتم إجراء فحص ما بعد الوفاة في أقرب فرصة لكشف ما حدث، وتأكيد المدة التي قضاها جسد الطفلة في مكان الحادثة".