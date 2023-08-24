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"زوجي يسمح لي بمواعدة رجال آخرين ويساعدني في البحث عن أشخاص عبر تطبيقات المواعدة".... ولكن هناك شرط واحد!

"زوجي يسمح لي بمواعدة رجال آخرين ويساعدني في البحث عن أشخاص عبر تطبيقات المواعدة".... ولكن هناك شرط واحد!







وكانت ألكسندرا لو تيسييه، عارضة أزياء OnlyFans من ساوثهامبتون، على علاقة أحادية مع زوجها ميتش لأكثر من عقد من الزمن، ولكن عندما أصبحت علاقتهما "مملة بعض الشيء"، قررت أنها تريد إضفاء الإثارة على الأمور من خلال مواعدة رجال آخرين.



مؤكدة أنها لا تزال تحب زوجها كثيرًا، سألت ألكسندرا، التي تدعى أليكس، ميتش، البالغ من العمر 31 عامًا أيضًا، عما إذا كان بإمكانها تنزيل تطبيق مواعدة لإجراء اتصالات جديدة ووافق على الفور.



وزوج أليكس "رائع جدًا في هذا الأمر"، في الواقع، فقد ساعد العارضة في التدقيق في العديد من الإعجابات الخاصة بها أثناء بحثها عن رجل آخر - معترفًا بأن بعض الرجال يدفعون مقابل الإعجابات الفائقة في محاولة لجذب انتباهها.



وقالت: "إنه منفتح جدًا. إنه لا يحكم بأي شكل من الأشكال، لذلك فهو موافق تمامًا على ذلك... القاعدة الوحيدة لدينا هي أنه يمكن أن تحصل هذه العلاقات من أجل المتعة فقط. لا يمكن أن يكون أي شيء خطير أو شعور عميق."



وتابعت: "إنه في الحقيقة غير مهتم بالقيام بذلك بنفسه، وهو أمر مضحك حقًا بالنسبة لي."

قالت امرأة إنها "الزوجة الأكثر حظا في العالم" بعد أن سمح لها زوجها بتنزيل تطبيقات المواعدة على هاتفها، حتى أنه ساعدها في التعرف إلى رجال آخرين، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وكانت ألكسندرا لو تيسييه، عارضة أزياء OnlyFans من ساوثهامبتون، على علاقة أحادية مع زوجها ميتش لأكثر من عقد من الزمن، ولكن عندما أصبحت علاقتهما "مملة بعض الشيء"، قررت أنها تريد إضفاء الإثارة على الأمور من خلال مواعدة رجال آخرين.مؤكدة أنها لا تزال تحب زوجها كثيرًا، سألت ألكسندرا، التي تدعى أليكس، ميتش، البالغ من العمر 31 عامًا أيضًا، عما إذا كان بإمكانها تنزيل تطبيق مواعدة لإجراء اتصالات جديدة ووافق على الفور.وزوج أليكس "رائع جدًا في هذا الأمر"، في الواقع، فقد ساعد العارضة في التدقيق في العديد من الإعجابات الخاصة بها أثناء بحثها عن رجل آخر - معترفًا بأن بعض الرجال يدفعون مقابل الإعجابات الفائقة في محاولة لجذب انتباهها.وقالت: "إنه منفتح جدًا. إنه لا يحكم بأي شكل من الأشكال، لذلك فهو موافق تمامًا على ذلك... القاعدة الوحيدة لدينا هي أنه يمكن أن تحصل هذه العلاقات من أجل المتعة فقط. لا يمكن أن يكون أي شيء خطير أو شعور عميق."وتابعت: "إنه في الحقيقة غير مهتم بالقيام بذلك بنفسه، وهو أمر مضحك حقًا بالنسبة لي."