بعد أسابيع من تدبير جريمة قتل زوجها السابق... شوهدت مع زوجها الجديد وطفلي الضحية في إجازة!

اتهمت السلطات الأميركية امرأة من ولاية فلوريدا بتدبير جريمة قتل زوجها السابق، حيث شوهدت وهي تقضي إجازة سعيدة مع زوجها الجديد وطفلي الضحية بعد أسابيع قليلة من جريمة القتل.

وتواجه شانا غاردنر فرنانديز وماريو فرنانديز وسالدانا الآن تهمة جريمة قتل من الدرجة الأولى، وذلك بعدما قُتل زوجها السابق مهندس البرمجيات جاريد بريدغان بالرصاص أمام ابنته البالغة من العمر عامين في جاكسونفيل، فلوريدا، في 16 شباط 2022.

وبعد ما يقرب من خمسة أسابيع من عملية القتل، شوهدت مع زوجها الجديد في منتجع Sandpiper Bay في بورت سانت لوسي، وذلك من خلال مجموعة من الصور نشرتها والدة غاردنر فرنانديز على مدونتها في آذار.

وقال عناصر الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 33 عامًا، أصيب بالرصاص مرات عدة من مسافة قريبة، ووصفوا الجريمة بأنها جريمة قتل "مستهدفة".

وظلّ كلّ من شانا وسالدانا مشتبه بهما في القضية حتى 16 آذار 2023، إلى حين تم القبض على سالدانا فيما يتعلق بعملية إطلاق النار.

وسالدانا متهم بالتخطيط لقتل بريدغان مع شريكه، هنري تينون، ووجهت إليه تهمة القتل من الدرجة الأولى، والتآمر لارتكاب جريمة قتل، والتحريض على ارتكاب جناية يعاقب عليها بالإعدام، وإساءة معاملة الأطفال. ودافع سالدانا عن نفسه قائلاً إنه غير مذنب في هذه التهم.

أما بدوره، فقد اعترف تينون بجميع التهم المتعلقة بقتل بريدغان.

كما تم القبض على شانا في ولاية واشنطن ووجهت إليها اتهامات فيما يتعلق بجريمة القتل. وسيتم تسليمها إلى مقاطعة دوفال وستواجه أيضًا تهم التآمر والتحريض وإساءة معاملة الأطفال.

ويقول ممثلو الادعاء إنهم يعتزمون المطالبة بعقوبة الإعدام في هذه القضية.