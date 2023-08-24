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حقن الحبر في عينيه ولثته وقطع أجزاء من أذنيه و تم وصفه بـ"الشيطان"... "لا أريد يتم الاعتراف بي كإنسان"! (صور)
منوعات
2023-08-24 | 09:07
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حقن الحبر في عينيه ولثته وقطع أجزاء من أذنيه و تم وصفه بـ"الشيطان"... "لا أريد يتم الاعتراف بي كإنسان"! (صور)
حقن الحبر في عينيه ولثته وقطع أجزاء من أذنيه و تم وصفه بـ"الشيطان"... "لا أريد يتم الاعتراف بي كإنسان"! (صور)
قال شخص خضع لتعديلات على جسده لمدة عقد من الزمن، إنه تم وصفه بـ"الشيطان" من قبل الغرباء، لكنه يصر على أنه لا يهتم بما يعتقده الآخرون.
وقام داني إنغلرت، البالغ من العمر 24 عامًا، بتحويل جسده إلى شكل مخلوق فريد يسمى "بوسيشن" لأنه "لا يريد أن يبدو كالبشر"، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وفي التفاصيل، أمضى الألماني المتعصب لتعديل شكل جسمه ثماني سنوات في التأكد من أن كل جانب من جوانب وجهه وجسمه لا يشبه البشر قدر الإمكان، وحتى أنه قام بإزالة أجزاء من أذنيه لتبدو وكأنها أذني عفريت وحقن الحبر في عينيه.
وعلى الرغم من إعجاب "بوسيشن"، العاطل عن العمل حاليًا، بالمظهر "الفوضوي"، إلا أن الغرباء ليسوا متحمسين للغاية وغالبًا ما يطلقون عليهم أسماء، حتى أن البعض يهاجمه.
وأوضح: "أنا لا أحب البشر وما يفعلونه ببعضهم البعض وبالعالم الذي يعيشون فيه... أريد أن أعدل نفسي حتى لا يتم الاعتراف بي كإنسان."
وأضاف: "لدي وشوم على ما يزيد قليلاً عن نصف جسدي ولكن الكثير منها لم يكتمل بسبب الطبيعة الفوضوية لمشروعي ".
ولإكمال المظهر الجريء، قام "بوسيشن" أيضًا بحقن الحبر في لثته ولسانه لجعلها تبدو أكثر قتامة، بالإضافة إلى تركيب مجموعة جديدة من الأسنان المدببة.
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