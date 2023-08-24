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بعد مرور ثماني سنوات على الإبلاغ عن فقدانها... ظهرت فجأة وهذه التفاصيل!

بعد مرور ثماني سنوات على الإبلاغ عن فقدانها... ظهرت فجأة وهذه التفاصيل!





تم العثور على امرأة من أوكلاند بعد أن تم الإبلاغ عن اختفائها منذ ما يقرب من ثماني سنوات وهي آمنة وبصحة جيدة، وفقًا لقسم شرطة أوكلاند.



وقالت الشرطة إن ليزا هيو تواصلت مع سلطات إنفاذ القانون المحلية مدعية أنها لم تكن في عداد المفقودين على الإطلاق وأنها لم تكن على علم بتقديم أي تقرير بشأن الابلاغ عن أنها مفقود.



وقال متحدث باسم إدارة شرطة أوكلاند لمجلة



وتم الإبلاغ عن هيو، 31 عامًا، لأول مرة كشخص مفقود في 8 كانون الأول 2015. وفي وقت تقديم التقرير ، كانت هو في أوائل العشرينات من عمرها.



وشوهدت آخر مرة في المبنى 900 من شارع 34 في حي هوفر فوستر في أوكلاند، الواقع في منطقة خليج كاليفورنيا الشمالية.



وزعمت عائلتها وقت اختفائها أنها كانت في حالة بدنية وعقلية جيدة، حسبما تشير شبكة سي بي إس نيوز.



وأشار المتحدث باسم شرطة أوكلاند إلى أنه على الرغم من أنه من غير المعروف كيف اكتشفت هيو أنها كانت مدرجة في قائمة الأشخاص المفقودين، إلا أنها "تقدمت لاحقًا وأبلغت الإدارة بأنها ليست مفقودة".



وقالت الشرطة إن السلطات قامت منذ ذلك الحين بإزالة هيو من قائمة الأشخاص المفقودين بعد أن تم التعرف عليها والتأكد من سلامتها.



وفي حين أن سلطات إنفاذ القانون المحلية لم تكشف عن المكان الذي كانت فيه هيو طوال السنوات الثماني الماضية، إلا أنها أكدت أنها لم تتعرض للأذى ولم يتم احتجازها بأي شكل من الأشكال.



وأخبرت شرطة أوكلاند الناس أن هيو الآن "تقدمت إلى القسم" للتأكد من أنها على قيد الحياة وبصحة جيدة، وأنها تفضل أن تُترك بمفردها.



وأكدت شرطة أوكلاند: "إنها تريد الخصوصية الآن".

تم العثور على امرأة من أوكلاند بعد أن تم الإبلاغ عن اختفائها منذ ما يقرب من ثماني سنوات وهي آمنة وبصحة جيدة، وفقًا لقسم شرطة أوكلاند.وقالت الشرطة إن ليزا هيو تواصلت مع سلطات إنفاذ القانون المحلية مدعية أنها لم تكن في عداد المفقودين على الإطلاق وأنها لم تكن على علم بتقديم أي تقرير بشأن الابلاغ عن أنها مفقود.وقال متحدث باسم إدارة شرطة أوكلاند لمجلة PEOPLE : "أبلغ شخص ما عن اختفائها لكنها لم تكن في الواقع مفقودة على الإطلاق. وإذا تم الإبلاغ عن فقدان شخص ما، فنحن ملزمون بموجب القانون بالمتابعة ومحاولة تحديد مكانه".وتم الإبلاغ عن هيو، 31 عامًا، لأول مرة كشخص مفقود في 8 كانون الأول 2015. وفي وقت تقديم التقرير ، كانت هو في أوائل العشرينات من عمرها.وشوهدت آخر مرة في المبنى 900 من شارع 34 في حي هوفر فوستر في أوكلاند، الواقع في منطقة خليج كاليفورنيا الشمالية.وزعمت عائلتها وقت اختفائها أنها كانت في حالة بدنية وعقلية جيدة، حسبما تشير شبكة سي بي إس نيوز.وأشار المتحدث باسم شرطة أوكلاند إلى أنه على الرغم من أنه من غير المعروف كيف اكتشفت هيو أنها كانت مدرجة في قائمة الأشخاص المفقودين، إلا أنها "تقدمت لاحقًا وأبلغت الإدارة بأنها ليست مفقودة".وقالت الشرطة إن السلطات قامت منذ ذلك الحين بإزالة هيو من قائمة الأشخاص المفقودين بعد أن تم التعرف عليها والتأكد من سلامتها.وفي حين أن سلطات إنفاذ القانون المحلية لم تكشف عن المكان الذي كانت فيه هيو طوال السنوات الثماني الماضية، إلا أنها أكدت أنها لم تتعرض للأذى ولم يتم احتجازها بأي شكل من الأشكال.وأخبرت شرطة أوكلاند الناس أن هيو الآن "تقدمت إلى القسم" للتأكد من أنها على قيد الحياة وبصحة جيدة، وأنها تفضل أن تُترك بمفردها.وأكدت شرطة أوكلاند: "إنها تريد الخصوصية الآن".