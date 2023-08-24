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تعويض قدره 10 آلاف دولار لتلميذة... قام أستاذها بنشر صور إباحية لها من دون موافقتها!
منوعات
2023-08-24 | 12:14
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تعويض قدره 10 آلاف دولار لتلميذة... قام أستاذها بنشر صور إباحية لها من دون موافقتها!
فازت سيدة أميركية من ولاية نيوجيرسي بدعوى قضائية ضد أستاذ الرياضيات السابق في المدرسة الثانوية، الّذي قام بنشر صورها عاريةً عبر موقع إباحي، إذ حصلت على تعويض قدره 10 آلاف دولار.
وشعرت كايتلين كانون، المتخرجة من مدرسة "وول" الثانوية في وول تاونشيب بمقاطعة مونماوث، بالفزع عندما وجدت اللقطات الحميمة على موقع يسمى Anon-IB في عام 2018، أي بعد عامين من إرسالها إلى حبيبها آنذاك.
ولم تتمكن كايتلين، 29 عاما، من معرفة كيفية حصول أستاذها السابق كريستوفر دويل على صورها، وقالت: "إنه أستاذي السابق. لم يكن من المفترض أن يراني بهذه الطريقة".
وفي آذار 2018، تلقت كايتلين رسالة نصية مقلقة من صديق قديم أبلغها فيها أن الصور قد تم نشرها على الموقع المذكور، الذي يروج للمواد الإباحية من دون موافقة الشخص.
وكان حبيب كايتلين السابق، الذي واعدته لمدة أربع سنوات، أخبرها في وقتها أنه فقد الهاتف الذي أرسلت إليه صور السيلفي العارية، وفقًا لموقع "
نيويوك بوست
".
وأُمر دويل بدفع مبلغ قدره 10 آلاف دولار كتعويض لكانون بعد أن حكمت عليه هيئة المحلفين بانتهاك قانون ولاية نيوجيرسي للإباحية غير التوافقية وقانون منع الكشف العلني عن المعلومات الخاصة.
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