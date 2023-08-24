انتظره 10 ساعات أمام منزله... قتله ثمّ سكب عليه الأسيد انتقاماً منه لاغتصاب حبيبته!

نفّذ رجل في بريطانيا خطة انتقامية على آخر حيث انتظر أمام منزله لمدة 10 ساعات قبل أن يطلق النار عليه ويُنهي حياته.

وبحسب المعلومات، فقد أصيب ليام سميث، 38 عاما، برصاصة في وجهه قبل أن يتم صب المواد الكيميائية عليه خارج منزله في ويغان في مانشستر العام الماضي.

ووقعت الجريمة بعد أن أخبرت راشيل فولستو، 37 عامًا، صديقها مايكل هيلير، 39 عامًا، أن ليام (الضحية) اعتدى عليها جنسياً في موعد على تطبيق تيندر للمواعدة.

ويوجد مقطع فيديو لهيلير وهو يتسلل خارج منزل ليام قبل أن يرتكب الجريمة، ثم انتظر في سيارته لمدة عشر ساعات قبل أن يستدرج ليام إلى الخارج ويطلق النار على وجهه ثم يسكب الأسيد على جسده.

واعترف هيلير بالقتل غير العمد، وأخبر المحكمة عن مخططه مع فولستو لمهاجمة ليام والتخلص منه.