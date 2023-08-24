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غموض كبير رافق وفاة سارة ابنة الـ10 سنوات في منزل والدها... ودليل جديد يظهر: رسالة بخط اليد كشفت اسم القاتل؟!

منوعات
2023-08-24 | 12:36
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غموض كبير رافق وفاة سارة ابنة الـ10 سنوات في منزل والدها... ودليل جديد يظهر: رسالة بخط اليد كشفت اسم القاتل؟!
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غموض كبير رافق وفاة سارة ابنة الـ10 سنوات في منزل والدها... ودليل جديد يظهر: رسالة بخط اليد كشفت اسم القاتل؟!

غموض كبير رافق وفاة سارة ابنة الـ10 سنوات في منزل والدها... ودليل جديد يظهر: رسالة بخط اليد كشفت اسم القاتل؟!

عُلم أن الشرطة عثرت على رسالة مكتوبة بخط اليد في منزل ووكينغ حيث تم العثور على فتاة صغيرة ميتة، حسبما تزعم التقارير.

وقيل إن الرسالة تحمل اسم قاتل الطفلة سارة شريف، وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل.

وتم العثور على جثة سارة بشكل مأساوي في منزلها في هورسل، ساري في الساعات الأولى من يوم الخميس 10 آب.

وهرع رجال الشرطة لبدء تحقيق في جريمة قتل، قبل الكشف عن أن الأشخاص الثلاثة الذين يريدون التحقيق معهم بشأن وفاة الطفلة البالغ من العمر 10 سنوات قد فروا من المملكة المتحدة.

ويُزعم الآن أن رسالة كانت موجودة في المنزل عند وصول الشرطة.

وجاء في الرسالة: "لمن سيرى هذا المكتوب، XXXX هو من قتل... (سارة)... بالضرب المبرح... أنا سأهرب لأنني خائفة."

وقيل إن من كتبها هو أحد أفراد الأسرة، وكتبت بأحرف كبيرة على ورق مسطر.

وقالت صحيفة ميل إن الرسالة المزعومة تركت للشرطة للعثور عليها.

ولفتت صحيفة ذا صن إلى أن والدة سارة، أولغا شريف، لم يكن لديها علم مسبق بالمذكرة.
 
 

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