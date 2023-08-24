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اكتشفت خيانته لها قبل يوم من رحلتهما الى أوروبا... كشفت خداعه أمام الملايين بخطة عبقرية وأوراق لاصقة! (فيديو)

اكتشفت خيانته لها قبل يوم من رحلتهما الى أوروبا... كشفت خداعه أمام الملايين بخطة عبقرية وأوراق لاصقة مخفية!







ونشرت الشابة مقاطع الفيديو الخاصة بها على



وبدأت في تحميل مقاطع الفيديو التي تشرح قصتها بالتفصيل في 31 تموز، عندما شرعت في كشف صديقها آنذاك على وسائل التواصل الاجتماعي.



ولكنها فعلت ذلك بطريقة فريدة إلى حد ما.



في كل مقطع فيديو، كانت تحمل ملاحظة أمام صديقها الذي يقف في الخلفية، توضح بالتفصيل علاقتهما الرومانسية.



وكتبت هاشتاجغ "أعرف"، لتؤكد علمها بخيانته.



وسرعان ما انتشر الهاشتاغ بين رواد تيك توك، الذين اعتقدوا أن الصديق كان يخونها عندما كانا معًا.



في المجمل، قامت الشابة بتحميل ثمانية مقاطع فيديو، جميعها مرفق بها تسميات توضيحية.



وجاء في الرسالة الأولى: "أعلم أنكم جميعًا تريدون سماع قصة كيف اكتشفت خيانته لي قبل يوم من اضطراري إلى المغادرة لقضاء إجازة مدتها تسعة أسابيع في أوروبا مع صديقي الذي كنت أعرف أنه يخونني".



وتستمر في شرح كيف تعرفا لأول مرة من خلال تطبيق المواعدة الشهير Bumble، لكنهما كانا يعيشان في ولايات مختلفة.



وانتهى بهما الأمر بخوض علاقة عن بعد خلال الأشهر الخمسة الأولى من علاقتهما قبل أن يعترف بحبه لها في الشهر السادس.



ثم اتخذا خطوة أخرى إلى الأمام عندما قررا الانتقال للعيش معًا - ولكن ليس إلا بعد أن قام هو برحلة مدتها ستة أسابيع إلى كولومبيا مع صديقه.



وأوضحت التيكتوكر أنه على ما يبدو كان "يحتاج" إلى تلك الرحلة، قبل أن يعترف بأن ذلك أصبح "بداية النهاية لعلاقتنا".



وتابعت: "أعلم أن الأشياء الصغيرة مهمة، لكن الغشاشين غالبًا ما يذهبون إلى أبعد من إظهار تلك الأشياء الصغيرة بوفرة بسبب الذنب الذي يشعرون به".



"لقد جعلني أشعر حقًا بالحب والتقدير."



ولكن اتضح أن صديق شريكها السابق خطط لرحلتهم لغرض وحيد وهو مساعدته على خداعها.



ووصفت هذا الشخص بأنه شخص يعرف "الأجزاء المظلمة" من صديقها.



ورغم أن المرأة لم تكشف كيف اكتشفت ذلك، إلا أنها قالت: "أعلم أن الغشاشين يتم القبض عليهم دائمًا مهما حاولوا إخفاء آثارهم!".



وكان اليوم السابق لرحلتهما الأوروبية التي استغرقت تسعة أسابيع هو الذي اكتشفت فيه حقيقة تصرفات صديقها الكولومبية الغريبة.



وفي البداية فكرت في عدم الذهاب في الرحلة، لكنها قامت بالفعل بتعويض صديقها عن كل النفقات.



وفي النهاية، قررت أن تذهب وتلتزم الصمت بشأن ما تعرفه.



لكنها أكدت في أحد مقاطع الفيديو، الذي حصد أكثر من 376 ألف مشاهدة، أنها "ستنفصل عنه بعد هذه الرحلة".



ومن أجل تجنب إثارة الشكوك لدى صديقها بشأن ما كانت تفعله، أخبرته أنها تخطط لعمل مونتاج فيديو لرحلتهما.



وبمجرد انتهاء الرحلة، كشف التيكتوكر عما حدث في أعقاب الرحلة.



وأثناء عودتها إلى الولايات المتحدة، قرر صديقها آنذاك البقاء في أوروبا وزيارة بلدان أخرى من دونها.



وأضافت: "لم أرسل له الفيديو الذي صنعته إلا بعد عودتي إلى المنزل، بالإضافة إلى رسالة طويلة جدًا تصف كيف انفصلت عنه...وانتهى به الأمر بترك رسالة صوتية مدتها 30 ثانية على سناب شات يعتذر فيها." استخدمت امرأة أوراقًا لاصقة لفضح صديقها المخادع أثناء توثيق إجازتهما التي استمرت تسعة أسابيع في أوروبا.ونشرت الشابة مقاطع الفيديو الخاصة بها على تيك توك وانتشرت قصتها على نطاق واسع، وفق ما نقل موقع ذا صن وبدأت في تحميل مقاطع الفيديو التي تشرح قصتها بالتفصيل في 31 تموز، عندما شرعت في كشف صديقها آنذاك على وسائل التواصل الاجتماعي.ولكنها فعلت ذلك بطريقة فريدة إلى حد ما.في كل مقطع فيديو، كانت تحمل ملاحظة أمام صديقها الذي يقف في الخلفية، توضح بالتفصيل علاقتهما الرومانسية.وكتبت هاشتاجغ "أعرف"، لتؤكد علمها بخيانته.وسرعان ما انتشر الهاشتاغ بين رواد تيك توك، الذين اعتقدوا أن الصديق كان يخونها عندما كانا معًا.في المجمل، قامت الشابة بتحميل ثمانية مقاطع فيديو، جميعها مرفق بها تسميات توضيحية.وجاء في الرسالة الأولى: "أعلم أنكم جميعًا تريدون سماع قصة كيف اكتشفت خيانته لي قبل يوم من اضطراري إلى المغادرة لقضاء إجازة مدتها تسعة أسابيع في أوروبا مع صديقي الذي كنت أعرف أنه يخونني".وتستمر في شرح كيف تعرفا لأول مرة من خلال تطبيق المواعدة الشهير Bumble، لكنهما كانا يعيشان في ولايات مختلفة.وانتهى بهما الأمر بخوض علاقة عن بعد خلال الأشهر الخمسة الأولى من علاقتهما قبل أن يعترف بحبه لها في الشهر السادس.ثم اتخذا خطوة أخرى إلى الأمام عندما قررا الانتقال للعيش معًا - ولكن ليس إلا بعد أن قام هو برحلة مدتها ستة أسابيع إلى كولومبيا مع صديقه.وأوضحت التيكتوكر أنه على ما يبدو كان "يحتاج" إلى تلك الرحلة، قبل أن يعترف بأن ذلك أصبح "بداية النهاية لعلاقتنا".وتابعت: "أعلم أن الأشياء الصغيرة مهمة، لكن الغشاشين غالبًا ما يذهبون إلى أبعد من إظهار تلك الأشياء الصغيرة بوفرة بسبب الذنب الذي يشعرون به"."لقد جعلني أشعر حقًا بالحب والتقدير."ولكن اتضح أن صديق شريكها السابق خطط لرحلتهم لغرض وحيد وهو مساعدته على خداعها.ووصفت هذا الشخص بأنه شخص يعرف "الأجزاء المظلمة" من صديقها.ورغم أن المرأة لم تكشف كيف اكتشفت ذلك، إلا أنها قالت: "أعلم أن الغشاشين يتم القبض عليهم دائمًا مهما حاولوا إخفاء آثارهم!".وكان اليوم السابق لرحلتهما الأوروبية التي استغرقت تسعة أسابيع هو الذي اكتشفت فيه حقيقة تصرفات صديقها الكولومبية الغريبة.وفي البداية فكرت في عدم الذهاب في الرحلة، لكنها قامت بالفعل بتعويض صديقها عن كل النفقات.وفي النهاية، قررت أن تذهب وتلتزم الصمت بشأن ما تعرفه.لكنها أكدت في أحد مقاطع الفيديو، الذي حصد أكثر من 376 ألف مشاهدة، أنها "ستنفصل عنه بعد هذه الرحلة".ومن أجل تجنب إثارة الشكوك لدى صديقها بشأن ما كانت تفعله، أخبرته أنها تخطط لعمل مونتاج فيديو لرحلتهما.وبمجرد انتهاء الرحلة، كشف التيكتوكر عما حدث في أعقاب الرحلة.وأثناء عودتها إلى الولايات المتحدة، قرر صديقها آنذاك البقاء في أوروبا وزيارة بلدان أخرى من دونها.وأضافت: "لم أرسل له الفيديو الذي صنعته إلا بعد عودتي إلى المنزل، بالإضافة إلى رسالة طويلة جدًا تصف كيف انفصلت عنه...وانتهى به الأمر بترك رسالة صوتية مدتها 30 ثانية على سناب شات يعتذر فيها." #cheater #cheating #serialcheater #toxic #karma #player #intuition #betrayal #secretsandlies #cheatersexposed #womenempowered #keepitinyourpants #cheatingboyfriend #fuckboy #unfaithful #redflags #deception #manipulation #sociopath #insecureman #relationships #dating #monogamy #redflags #dating101 #healing #love #greenflags #healthyrelationship #knowyourworth #therapy #selfworth #lifelesson #secureattachment #romance #traditional ♬ original sound - Bdazzle @iknow_girl I know that cheaters always get caught no matter how much they try to cover their tracks! @Bdazzle #Iknow