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لحظات مرعبة... حافلة تخرج عن مسارها وتدهس ابنة الـ18 سنة الحامل وزوجها وهذا مصير العائلة! (فيديو)
منوعات
2023-08-24 | 15:27
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لحظات مرعبة... حافلة تخرج عن مسارها وتدهس ابنة الـ18 سنة الحامل وزوجها وهذا مصير العائلة! (فيديو)
لحظات مرعبة... حافلة تخرج عن مسارها وتدهس ابنة الـ18 سنة الحامل وزوجها وهذا مصير العائلة! (فيديو)
في لحظة مأساوية، دهست حافلة فتاة حامل تبلغ من العمر 18 عامًا في البرازيل، مما أدى إلى مقتلها وطفلها الذي كانت تنتظره، واصابة زوجها البالغ من العمر 20 عامًا.
وتُظهر لقطات الفيديو المرعبة غابرييلا أوليفيرا وليوناردو سانتوس يسيران على طول الرصيف في طريقهما إلى منزلهما في بلدة إيتايم باوليستا في ساو باولو عندما تعرضا للدهس يوم الاثنين، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وكانت حافلة صغيرة من طراز فولكس فاغن تسير على المسار الأيسر من الطريق عندما فقد السائق السيطرة على السيارة فجأة وانزلقت عبر الرصيف.
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