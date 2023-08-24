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خاف أن يقفز... رجل إنقاذ ركل شابا من فوق لوح غوص يبلغ ارتفاعه 10 أمتار في مشهد مرعب! (فيديو)
منوعات
2023-08-24 | 15:37
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خاف أن يقفز... رجل إنقاذ ركل شابا من فوق لوح غوص يبلغ ارتفاعه 10 أمتار في مشهد مرعب! (فيديو)
خاف أن يقفز... رجل إنقاذ ركل شابا من فوق لوح غوص يبلغ ارتفاعه 10 أمتار في مشهد مرعب! (فيديو)
قام أحد رجال الإنقاذ بركل شاب من فوق لوح غوص يبلغ ارتفاعه 10 أمتار في النمسا.
وتزعم تقارير شهود عيان أن شابًا وقف في أعلى المنصة ورفض النزول، لذلك تم دفعه بوحشية من السلم العالي من قبل منقذ حمام السباحة.
وفي التفاصيل، بعد أن طلب اثنان من المنقذين الآخرين من الرجل النزول، تدخل آخر وأخذ زمام الأمور بالقوة بين يديه، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
ووفقًا للنشرة النمساوية OÖNachrichten، لا تزال التحقيقات الداخلية مستمرة داخل الشركة، حيث تم ارسال الموظف واعتباره في إجازة بعد الحادث لحين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ القرار المناسب بحقه.
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