كانوا يحققون في سبب انسداد أنبوب مياه... فاكتشفوا سببا صادما: "الجاني" حدق بهم بنظرة استفهام! (فيديو)

خلال أدائها الامتحان... طالبة تنجب طفلاً داخل القاعة في بلدٍ عربي!

خلال أدائها الامتحان... طالبة تنجب طفلاً داخل القاعة في بلدٍ عربي!

السجن 15 سنة لمديرة مدرسة سابقة في أستراليا اعتدت جنسياً على تلميذتين