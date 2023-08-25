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ألم في البطن كشف الحقيقة... سيدة ثمانينية حامل بجنين عمره 40 سنة! (صورة)

منوعات
2023-08-25 | 02:06
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ألم في البطن كشف الحقيقة... سيدة ثمانينية حامل بجنين عمره 40 سنة! (صورة)
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ألم في البطن كشف الحقيقة... سيدة ثمانينية حامل بجنين عمره 40 سنة! (صورة)

ألم في البطن كشف الحقيقة... سيدة ثمانينية حامل بجنين عمره 40 سنة! (صورة)

تم العثور على جنين محنط بداخل امرأة مسنة تشكو من آلام في البطن.

وفي التفاصيل، اندهش المسعفون عندما اكتشفوا أن امرأة تبلغ من العمر 84 عامًا، لم يذكر اسمها، من دورانغو بالمكسيك، كانت تحمل الجنين الذي لم يولد بعد لمدة 40 عامًا داخلها.

وقد ذهبت إلى عيادة الصحة العامة بسبب الألم في بطنها، لتكتشف من بعدها الحقيقة، وفق ما نقل موقع دايلي ستار.

 وتم الإبلاغ عن هذه القصة من قبل العديد من المنافذ المحلية - على الرغم من أن معهد الضمان الاجتماعي المكسيكي لم يؤكدها بعد.

ويعتقد خبراء طبيون الآن أن الجنين قد تكلس، في حدث نادر يسمى lithopaedion، وهو نادر للغاية.

وتحصل الظروف المفجعة أثناء الحمل في البطن عندما يموت الجنين الذي لم يولد بعد داخل الأم ولكنه يصل إلى نقطة يصبح فيها أكبر من أن يمتصه جسدها وبالتالي يبقى في مكانه.

ويتكلس الجزء الخارجي من جسم الجنين كجزء من محاولة جسم الأم لحماية نفسه، وجزء من رد فعل جسم غريب لحماية الأم من الأنسجة الميتة ومن الإصابة بالعدوى.

ويعتقد المسعفون أن الطفل مات وتحنط في الأسبوع الأربعين من الحمل بعد أن لم ينمو بشكل طبيعي.

والمثير للدهشة أن الجنين المحنط الذي يجلس داخل المرأة طوال هذا الوقت لم يسبب لها أي مشاكل صحية.

اشارة الى ان حالتها نادرة جدًا لدرجة أنه تم تسجيل حوالي 300 حالة فقط من حالات lithopaedia.
 

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