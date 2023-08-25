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"لقد عادت!!! بيعت مرتين ورجعت مرتين! "... صورة "ملعونة" لفتاة صغيرة أثارت حالة من الهلع وهذه التفاصيل! (صور)

منوعات
2023-08-25 | 02:37
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&quot;لقد عادت!!! بيعت مرتين ورجعت مرتين! &quot;... صورة &quot;ملعونة&quot; لفتاة صغيرة أثارت حالة من الهلع وهذه التفاصيل! (صور)
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"لقد عادت!!! بيعت مرتين ورجعت مرتين! "... صورة "ملعونة" لفتاة صغيرة أثارت حالة من الهلع وهذه التفاصيل! (صور)

"لقد عادت!!! بيعت مرتين ورجعت مرتين! "... صورة "ملعونة" لفتاة صغيرة أثارت حالة من الهلع وهذه التفاصيل!

أعيدت صورة "مسكونة" لفتاة صغيرة، ذات وجه جديّ، مرتين إلى متجر خيري في هاستينغز، مما دفع مديري المتجر إلى وصفها بأنها "ملعونة".

وتم التبرع باللوحة الخام، التي تظهر فتاة صغيرة ترتدي فستانًا أحمر وتنظر بغطرسة من بعيد، إلى متجر مركز تمثيل النصائح هاستينغز (HARC) في سانت ليوناردز أون سي.

وذكرت صحيفة التلغراف أن اللوحة تبرع بها في الأصل رجل في منتصف العمر مع بعض الإطارات.

ولاحظ مدير المتجر ستيف أن الفتاة الصغيرة "المخيفة" لديها "عيون تتبعك في جميع أنحاء الغرفة"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وكان سعرها في الأصل 25 جنيهًا إسترلينيًا، وسرعان ما تم بيعها لمالكها الأول، ولكن اتحادهما لم يدم طويلاً حيث عادت بعد أقل من يومين.

وأوضح ستيف: "لقد قالت "يجب أن أتخلص من هذه الصورة" وأن لديها "هالة حولها"، لذلك وضعناها في النافذة مع لافتة تقول "ربما ملعونة"."

ونجح تكتيك التسويق وسرعان ما تم بيع الصورة مرة أخرى لامرأة جديدة عادت على الفور "مهتزة ومكتئبة" قائلة "إنها لا تريد أبدًا رؤية الشيء اللعين مرة أخرى".

وأدى ذلك إلى قيام المتجر مرة أخرى بوضع تحذير على الصورة: "لقد عادت!!!" بيعت مرتين ورجعت مرتين! هل أنت شجاع بما فيه الكفاية؟"

وبعد انتشار صورة الفتاة الشريرة على وسائل التواصل الاجتماعي وجذبت الانتباه، عاد المالك الثاني إلى المتجر واستعاد اللوحة.

وأوضح ستيف: "كانت آخر سيدة مرعوبة، ولم تستطع تحمل ذلك، لكنها رأت بعد ذلك أن الصورة شكلت بلبلة واختلافا بالآراء حولها، فغيرت رأيها". إنها تعتقد الآن أنها حصلت على نوع من القيمة النقدية.

وأضاف: "اتصلت بي هذا الصباح قائلة: "لقد اشتريت صورتك، هل يمكنني استعادتها؟" لقد قررت أنها لم تعد خائفة وأنها تستطيع تحمل ذلك...". 
 

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