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بعد أن فقد والدته تم إنقاذه... صداقة مميزة بين غزال صغير وابنة الـ11 شهرا! (فيديو)

بعد أن فقد والدته تم إنقاذه... صداقة مميزة بين غزال صغير وابنة الـ11 شهرا! (فيديو)







وشوهد الظبي، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر شهرين، على جانب الطريق في ستانستيد ماونتفيتشت، في مقاطعة إسيكس، بعد أن صدمت سيارة والدته.



وقام أحد المارة وهو جيريمي باستقبال الغزال وأعطاه مكانا دافئا للنوم فيه، وفق ما نقل موقع



وفي غضون ساعات قليلة، استقر زيغي جيدًا في بيئته الجديدة وأصبح أفضل صديق لابنة جيريمي، إيزابيلا البالغة من العمر 11 شهرًا. تم إنقاذ الغزال، المسمى زيغي، من قبل جيريمي غولدسميث، الذي يدير قلعة Mountfitchet، وهي قلعة ومتحف في النورماندي.وشوهد الظبي، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر شهرين، على جانب الطريق في ستانستيد ماونتفيتشت، في مقاطعة إسيكس، بعد أن صدمت سيارة والدته.وقام أحد المارة وهو جيريمي باستقبال الغزال وأعطاه مكانا دافئا للنوم فيه، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وفي غضون ساعات قليلة، استقر زيغي جيدًا في بيئته الجديدة وأصبح أفضل صديق لابنة جيريمي، إيزابيلا البالغة من العمر 11 شهرًا.