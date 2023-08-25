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بطريقة غامضة... مصرع طفل في منزله إثر اصابته بجروح قاتلة وهذا مصير المشتبه به!

منوعات
2023-08-25 | 03:27
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بطريقة غامضة... مصرع طفل في منزله إثر اصابته بجروح قاتلة وهذا مصير المشتبه به!
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بطريقة غامضة... مصرع طفل في منزله إثر اصابته بجروح قاتلة وهذا مصير المشتبه به!

بطريقة غامضة... مصرع طفل في منزله إثر اصابته بجروح قاتلة وهذا مصير المشتبه به!

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل ثلاثيني، بعد العثور على طفل، يبلغ من العمر عامين، مصاباً بجروح قاتلة في منزله في بلاكبول.
 
وفي التفاصيل، هرعت خدمات الطوارئ إلى المنزل في بلاكبول، يوم السبت الفائت، بعد ورود أنباء عن العثور على طفل مصاب بجروح قاتلة، لينقل فيما بعد إلى أحد مستشفيات المدينة، لكنه توفي بشكل مأساوي بعد يومين فقط.

ومن جهتها، قالت الشرطة إن "الضباط سيواصلون التحقيق في وفاة الطفل المأساوية"، مضيفةً أن "دانييل هاردكاسل، لا يزال رهن الاحتجاز".
 

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