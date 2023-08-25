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وضعوا ابنة الـ20 سنة شبه عارية ومغطاة بالشوكولا وسط البوفيه... فندق إيطالي يتعرض لهجوم وهذه القصة الكاملة! (صورة)

منوعات
2023-08-25 | 03:31
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وضعوا ابنة الـ20 سنة شبه عارية ومغطاة بالشوكولا وسط البوفيه... فندق إيطالي يتعرض لهجوم وهذه القصة الكاملة! (صورة)
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وضعوا ابنة الـ20 سنة شبه عارية ومغطاة بالشوكولا وسط البوفيه... فندق إيطالي يتعرض لهجوم وهذه القصة الكاملة! (صورة)

شابة عشرينية شبه عارية ومغطاة بالشوكولا وُضعت على طاولة البوفيه... فندق إيطالي يتعرض لهجوم شرس وهذه القصة الكاملة! (صورة)

قدم أحد الفنادق الإيطالية اعتذارًا بعد أن تمت تغطية موظفة ترتدي البكيني بالشوكولا واستخدامها كقطعة مركزية في البوفيه.

وأصيب المصطافون بالصدمة بعد حضورهم في فترة ما بعد الظهر والتي تضمنت السندويشات والكعك والمعجنات والمقبلات - والمرأة شبه العارية.

وكان مدير الموارد البشرية، فيديريكو مازيري، من بين الضيوف في فنادق Voi Hotels ذات الأربع نجوم في Golfo Aranci في جزيرة سردينيا، وقد أصيب بالذهول عندما رأى البوفيه بجانب حمام السباحة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وقال مازيري: "كنت مع ابنتي البالغة من العمر 14 عامًا، وقد صدمنا بما رأيناه".

وتابع: "كنا على حد سواء عاجزين عن الكلام. قالت لي ابنتي: يا أبي، كم هو مقرف، هذا ليس بلدًا تستطيع فيه المرأة تحقيق الأشياء... ما الذي كانت تفكر فيه إدارة الفندق بحق السماء؟" لقد كان ببساطة تجسيدًا للشخصية الأنثوية."

وأشار إلى أن "لقد كانت الشابة مغطاة بالشوكولا، ولا بد أنها كانت هناك لمدة نصف ساعة. كان الفندق يروج في اليوم السابق لتمثال الشوكولا وكان واضحًا ما يقصدونه."

وأضاف مازيري، من ميلانو: "لقد أمضينا المساء في مكان آخر بالفندق وأعلنت الإدارة أنه سيتم تقديم بوفيه مسائي بجانب حمام السباحة... عندما وصلنا إلى هناك لم نتمكن من تصديق ذلك. كانت إحدى موظفات الترفيه على طاولة، وهي ترتدي البكيني، وكانت ممدودة ومغطاة بالشوكولا، وسط كل الطعام."

وقال: "أنا أعمل في مجال الموارد البشرية وفكرت، من سمح بحدوث هذا؟... لقد كان تصرفا طائشًا ومثيرًا للاشمئزاز.... بدأ بعض الضيوف الآخرين في التقاط الصور أيضًا، ولكن بعد بضع دقائق قررنا المغادرة."

وأردف: " في صباح اليوم التالي، سألت موظفي الاستقبال في الفندق عن فكرة البوفيه ولكن لم يظهر عليهم أي علامة انزعاج "، مضيفا: "لذلك عندما عدت، نشرت ما رأيته على لينكد إن ثم انفجر كل شيء وأعلم أن الفندق قد اعتذر على وسائل التواصل الاجتماعي لكنني لم أسمع منهم على الإطلاق".

وقالت مصادر في الفندق إن المرأة تبلغ من العمر 20 عامًا وهي عضو في طاقم الترفيه.

وفي اعتذار متذلل، قالت فنادق VOI - التي تستخدمها شركتا العطلات البريطانيتان easyJet و Thomas Cook:

 "قبل كل شيء، نود أن نقدم لعملائنا الذين كانوا في الفندق خالص اعتذاراتنا.

نود أن نؤكد بقوة أننا ملتزمون كل يوم بممارسة القيم المعلنة، ومن بينها احترام موظفينا وضيوفنا في المقام الأول.

نحن نأسف بشدة لهذا الحادث ونود أن نؤكد مرة أخرى أنه لم يكن لدينا أي نية لتحريف أي شيء آخر غير القيم التي ندافع عنها.

سنواصل العمل بلا كلل حتى لا تتكرر مثل هذه المواقف مرة أخرى، ونتخذ إجراءات فورية لمعالجة هذا الحادث والتأكد من عدم تعرض أي عملاء للإهانة في المستقبل."

وانتقد كريستيان سوليناس، الحاكم الإقليمي لجزيرة سردينيا، التي تجتذب الآلاف من المصطافين البريطانيين كل صيف، الفندق وقال: "هذه حادثة تسيء إلى الجميع وتتركني محرجًا أيضًا".

واعتبر ان "هذا مشهد لم يكن علينا رؤيته أبدًا، وهو يتعارض تمامًا مع الصورة الترحيبية لسردينيا."

بينما قال باولو مانكا، من اتحاد الفنادق الإيطالي: "هذا أمر لا يغتفر وذو ذوق سيء للغاية، لكنني لا أعتقد أن هذا هو أسلوب عمل السلسلة".
 

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