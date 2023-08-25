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حاولت تخريب زفاف أعز صديقاتها بعد أن اكتشفت الحقيقة المرة... كانت على علاقة مع حبيبها!

حاولت تخريب زفاف أعز صديقاتها بعد أن اكتشفت الحقيقة المرة... كانت على علاقة مع حبيبها!







وقالت المرأة، التي كان من المقرر أن تكون وصيفة الشرف في حفل زفاف صديقتها المفضلة، لموقع Reddit، إنها تخلت عن العروس، ستايسي، قبل ساعات من الحفل.



وأوضحت أن توم، زوج ستايسي، طلب التحدث معها قبل الزفاف.



لقد افترضت أن ذلك يهدف إلى نقل رسالة إلى حبيبته، لكنه بدلاً من ذلك أراد أن يخبرني بالسر الذي عرفه.



وأخبر الشابة أن ستايسي اعترفت بإقامة علاقة مع حبيبها السابق جون، وأنها أخبرته بذلك لأنها أرادت أن تبدأ الحياة الزوجية معه بسجل نظيف.



وقال توم إنه كان قادرًا على تجاوز طيش حبيبته، لكن صديقتها لم تكن كذلك وتخلت عن صديقتها في يوم زفافها.



وقالت: "لقد تردد في إخباري، وقرر أخيرًا أن يكشف لي الحقيقة. أعتقد أنه كان يتوقع مني أن أسامح ستايسي أيضاً لأن هذه الخيانة كانت منذ زمن طويل.



وتابعت: "لقد حدث العكس تماما، وخرجت ولم أحضر الزفاف".

وأوضحت أن هذا تسبب في "فوضى كبيرة".



وقالت: "ستايسي جعلتني أفعل كل شيء، لذلك لم تكن تعرف حتى ما كان يحدث في أوقات معينة أو بمن تتصل".



وسرعان ما بدأ الضيوف يشكون في وجود مسكلة مابين العروس والاشبينة.



وقالت: "لقد انتشرت أخبار هذه القصة في النهاية لأن ابن عمها كان يعرف جون".



وقالت الشابة إنها خططت للزواج من جون، وكانت معه لمدة أربع سنوات، و"خططت لمستقبلهما معًا" قبل أن يصبح باردًا فجأة.



وتابعت: "اعتقدت أننا كنا سعداء للغاية، لكنه هجرني فجأة العام الفات. حاولت معرفة الخطأ الذي حدث، لكنه قال إن الأمر "شخصي" ويجب أن أحترم مساحته."



وكان ستايسي وتوم هما من وقفا الى جانبها في تلك الفترة، لقد سمحا للشابة بالبقاء بمنزلهما وكانا داعمين ومحبين أثناء فترة حزنها.



والآن تعرف السبب، لأن صديقتها شعرت بالسوء لكونها غير مخلصة.



وتبدو علاقة توم وستايسي أقوى من أي وقت مضى بعد حفل الزفاف.



ووفقًا لصديقتهم السابقة، فقد اتحدا في الكراهية ضدها، لعرقلة يومهما الكبير.

اعترفت امرأة شابة بتخريب حفل زفاف صديقتها المفضلة بعد أن علمت أن العروس كانت السبب في فشل علاقتها بحبيبها السابق، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وقالت المرأة، التي كان من المقرر أن تكون وصيفة الشرف في حفل زفاف صديقتها المفضلة، لموقع Reddit، إنها تخلت عن العروس، ستايسي، قبل ساعات من الحفل.وأوضحت أن توم، زوج ستايسي، طلب التحدث معها قبل الزفاف.لقد افترضت أن ذلك يهدف إلى نقل رسالة إلى حبيبته، لكنه بدلاً من ذلك أراد أن يخبرني بالسر الذي عرفه.وأخبر الشابة أن ستايسي اعترفت بإقامة علاقة مع حبيبها السابق جون، وأنها أخبرته بذلك لأنها أرادت أن تبدأ الحياة الزوجية معه بسجل نظيف.وقال توم إنه كان قادرًا على تجاوز طيش حبيبته، لكن صديقتها لم تكن كذلك وتخلت عن صديقتها في يوم زفافها.وقالت: "لقد تردد في إخباري، وقرر أخيرًا أن يكشف لي الحقيقة. أعتقد أنه كان يتوقع مني أن أسامح ستايسي أيضاً لأن هذه الخيانة كانت منذ زمن طويل.وتابعت: "لقد حدث العكس تماما، وخرجت ولم أحضر الزفاف".وأوضحت أن هذا تسبب في "فوضى كبيرة".وقالت: "ستايسي جعلتني أفعل كل شيء، لذلك لم تكن تعرف حتى ما كان يحدث في أوقات معينة أو بمن تتصل".وسرعان ما بدأ الضيوف يشكون في وجود مسكلة مابين العروس والاشبينة.وقالت: "لقد انتشرت أخبار هذه القصة في النهاية لأن ابن عمها كان يعرف جون".وقالت الشابة إنها خططت للزواج من جون، وكانت معه لمدة أربع سنوات، و"خططت لمستقبلهما معًا" قبل أن يصبح باردًا فجأة.وتابعت: "اعتقدت أننا كنا سعداء للغاية، لكنه هجرني فجأة العام الفات. حاولت معرفة الخطأ الذي حدث، لكنه قال إن الأمر "شخصي" ويجب أن أحترم مساحته."وكان ستايسي وتوم هما من وقفا الى جانبها في تلك الفترة، لقد سمحا للشابة بالبقاء بمنزلهما وكانا داعمين ومحبين أثناء فترة حزنها.والآن تعرف السبب، لأن صديقتها شعرت بالسوء لكونها غير مخلصة.وتبدو علاقة توم وستايسي أقوى من أي وقت مضى بعد حفل الزفاف.ووفقًا لصديقتهم السابقة، فقد اتحدا في الكراهية ضدها، لعرقلة يومهما الكبير.