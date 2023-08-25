"كان يتمتع بصحة جيدة"... وفاة رجل أثناء سجوده خلال أداء صلاة العصر!

توفي رجل أربعيني من قرية زيد في محافظة الفيوم المصرية، خلال أداء صلاة العصر في أحد المساجد بمدينة دمياط.

ويعمل محمد الجندي ويبلغ من العمر 47 عاما، في مجال الزراعة في مزرعة مانجو في مدينة دمياط، بحسب موقع القاهرة 24

وأكّد ابن شقيقة الفقيد أن خاله كان يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني أي مرض، وكان متديناً ويواظب على أداء الصلوات في المسجد.

وأوضح أن خاله سقط مغشيا عليه في الركعة الثالثة خلال أداء صلاة العصر بالمسجد.

وعمّ الحزن على أهالي قرية زيد التابعة لمركز إبشواي بالفيوم في مصر بعد وفاة محمد الجندي، الّذي توفي في الركعة الثالثة خلال أداء صلاة العصر بالمسجد.





