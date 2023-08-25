0min

طفلة صماء وبكماء اغتُصبت من قبل خالها في هذا البلد...وهذه التفاصيل!

طفلة صماء وبكماء اغتُصبت من قبل خالها في هذا البلد...وهذه التفاصيل!





ورغم أن الحادث وقع مساء الأربعاء، إلا أنه ظهر للعلن صباح الخميس.



وقالت الشرطة إن عائلة الضحية الكبيرة أتت إلى القرية لحضور مهرجان إلهي محلي.



وذهب حينها المتهم مع الضحية ووالدتها على الدراجة النارية إلى قرية مجاورة لشراء البقالة.



وأثناء انشغال الوالدة بالشراء، استدرج المتهم الفتاة بالحلويات، واصطحبها على دراجته إلى مكان منعزل واعتدى عليها جنسياً مساء الأربعاء.



وعندما كان أفراد الأسرة يبحثون عن الفتاة، أتى بها المتهم إلى القرية.



وقد تركت الحادثة أثراً كبيراً على الطفلة، حيث كانت شاحبة واحتضنت أمها بعينين مبلّلتين.



وروت محنتها لوالدتها من خلال لغة الإشارة. ولاحظت والدة الناجية وجود نزيف عند الفتاة.



وتم رفع قضية ضد المتهم للقبض عليه. بينما أُدخلت الطفلة الى المستشفى لتلقي العلاج.

يُزعم أن فتاة صماء وبكماء تبلغ من العمر ست سنوات تعرضت للاغتصاب من قبل خالها البلغ من العمر 27 عاماً في قرية في الهند، وفق موقع "ذا تايمز اوف اينديا". ورغم أن الحادث وقع مساء الأربعاء، إلا أنه ظهر للعلن صباح الخميس.وقالت الشرطة إن عائلة الضحية الكبيرة أتت إلى القرية لحضور مهرجان إلهي محلي.وذهب حينها المتهم مع الضحية ووالدتها على الدراجة النارية إلى قرية مجاورة لشراء البقالة.وأثناء انشغال الوالدة بالشراء، استدرج المتهم الفتاة بالحلويات، واصطحبها على دراجته إلى مكان منعزل واعتدى عليها جنسياً مساء الأربعاء.وعندما كان أفراد الأسرة يبحثون عن الفتاة، أتى بها المتهم إلى القرية.وقد تركت الحادثة أثراً كبيراً على الطفلة، حيث كانت شاحبة واحتضنت أمها بعينين مبلّلتين.وروت محنتها لوالدتها من خلال لغة الإشارة. ولاحظت والدة الناجية وجود نزيف عند الفتاة.وتم رفع قضية ضد المتهم للقبض عليه. بينما أُدخلت الطفلة الى المستشفى لتلقي العلاج.