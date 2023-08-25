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قتل والدته بفأس بعد اكتشافه أنها تراسل أحداً...إليكم تفاصيل الجريمة المروعة!

قتل والدته بفأس بعد اكتشافه أنها تراسل أحداً...إليكم تفاصيل الجريمة المروعة!





وقال المفتش أشوك كامبل إن الصبي كان يشك في والدته سونالي جوغرا البالغة من العمر 35 عاماً، وكانا يتشاجران بشكل متكرر بسبب ذلك.



وبينما كان الصبي يتناول العشاء ليلة الأحد، لاحظ أن والدته تراسل شخصًا ما على الهاتف المحمول، فانزعج. وقال المسؤول إنه بعد ذلك أخرج فأساً وضربها به.



وأضاف أن بقية أفراد الأسرة لم يكونوا متواجدين في المنزل وقت وقوع الحادث.



وتم نقل المرأة المصابة بجروح خطيرة إلى مستشفى أنديرا غاندي التذكاري في بهواندي، حيث أعلن الأطباء وفاتها، وأُرسلت الجثة الى التشريح.



وقالت الشرطة إنه تم تسجيل قضية بموجب قانون العقوبات الهندي ضد المتهم الذي لم يتم القبض عليه بعد. قالت الشرطة الهندية يوم الثلاثاء إن صبيًا يبلغ من العمر 17 عامًا قتل والدته بفأس، بعد أن شاهدها وهي تراسل شخصًا ما من هاتفها المحمول، بحسب موقع "اينديا توداي" وقال المفتش أشوك كامبل إن الصبي كان يشك في والدته سونالي جوغرا البالغة من العمر 35 عاماً، وكانا يتشاجران بشكل متكرر بسبب ذلك.وبينما كان الصبي يتناول العشاء ليلة الأحد، لاحظ أن والدته تراسل شخصًا ما على الهاتف المحمول، فانزعج. وقال المسؤول إنه بعد ذلك أخرج فأساً وضربها به.وأضاف أن بقية أفراد الأسرة لم يكونوا متواجدين في المنزل وقت وقوع الحادث.وتم نقل المرأة المصابة بجروح خطيرة إلى مستشفى أنديرا غاندي التذكاري في بهواندي، حيث أعلن الأطباء وفاتها، وأُرسلت الجثة الى التشريح.وقالت الشرطة إنه تم تسجيل قضية بموجب قانون العقوبات الهندي ضد المتهم الذي لم يتم القبض عليه بعد.