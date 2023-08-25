جريمة مروعة... ذبح والدته ثم قطع ساقيها بسبب عدم عثورها على عروس له!

كشفت الشرطة الهندية يوم الخميس أن امرأة أربعينية قُتلت على يد ابنها في منطقة سيديبيت وذلك لعدم قدرتها على العثور على عروس مناسبة له.

ووقع الحادث المأساوي في منزل الضحية، البالغة من العمر 45 عاما، في قرية باندا مايلارام فجر الخميس.

وأوضحت الشرطة أنه تم اعتقال نجل المرأة وقريب آخر له لصلتهما بجريمة القتل.

وقد أبلغت ابنة الضحية الشرطة عن الجريمة المُرتكبة من قبل شقيقها. وأثناء التحقيق، اعترف نجل الضحية وأحد أقاربه بارتكاب الجريمة.

وتعرضت المرأة للضرب حتى الموت باستخدام الطوب، ومن أجل تضليل الشرطة قام الجانيان بعد ذلك بذبحها وقطع ساقيها. وقالت الشرطة إن ابن الضحية حاول جعل الأمر يبدو وكأنها تعرّضت للسرقة.