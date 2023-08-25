صفع لاعبات تحت 21 عاما... استبعاد مدرب المنتخب التونسي للكرة الطائرة للسيدات وهذه التدابير بحقه!

أوقف الاتحاد التونسي للكرة الطائرة مدرب منتخب السيدات تحت 21 سنة، المشارك في بطولة العالم للعبة المقامة حالياً في المكسيك، وذلك لصفعه اللاعبات في الفريق.

وأكّد المدير الفني لجامعة الكرة الطائرة، بسام الفوراتي، أنه تم اتخاذ هذا القرار بناء على قيام المدرب محمد المسلماني بتصرف غير رياضي خلال مباراة وأن عقوبات أخرى ستسلط عليه من قبل الاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وقرر الاتحاد إيقاف المدرب محمد المسلماني عن مهامه، ومنعه من قيادة الفريق في باقي مشوار البطولة، بسبب تصرّف غير رياضي خلال المونديال، مع إحالته إلى لجنة التأديب عند العودة إلى تونس، بغية اتخاذ العقوبة اللازمة ضده.

وبحسب المعلومات، فقد أقدم المسلماني على صفع لاعبة من منتخب بلاده أثناء مباراة البرازيل، وكرر الأمر في مواجهة تونس وجمهورية الدومينيك، الأمر الّذي أثار جدلاً واسعاً في صفوف اللاعبات والمسؤولين.

ورغم اعتذار المسلماني من اللاعبتين مبرراً تصرفه بضغط المباريات وصعوبتها، إلا أن الاتحاد التونسيلم يتسامح مع ما حدث واتخذ قرار استبعادعه فورا.