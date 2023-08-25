بعد سلسلة سرقات هزّت المتحف... استقالة مدير "بريتش ميوزيوم": "الوضع خطر للغاية"

أعلن مدير المتحف البريطاني "بريتش ميوزيوم" الجمعة استقالته الفورية إثر سلسلة سرقات طالت مجموعات في الموقع، في قضية أثارت إرباكاً كبيراً في واحدة من أهم المؤسسات الثقافية حول العالم.

وقال هارتويغ فيشر في بيان إن "الوضع الذي يواجهه المتحف خطر للغاية. أعتقد بصدق أنه سيتخطى هذه المرحلة وسيخرج أقوى مما كان، لكني وصلت مع الأسف إلى خلاصة بأنّ وجودي يشكل مصدر ارتباك".

ويتعرّض فيشر لضغوط قوية منذ الإعلان في 16 آب عن فقدان سلسلة قطع من المجموعات التابعة لـ"بريتش ميوزيوم"، بعضها يعود إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد، وفق وكالة فرانس برس.

وكان المتحف البريطاني أعلن أنه طرد أحد موظّفيه وسلّمه للشرطة بعدما اكتشف حصول سرقة "نادرة جداً" لقطع من مجموعته.

وأشار المتحف إلى أنّ غالبية القطع "التي اختفت أو سرقت أو تضرّرت" هي "قطع صغيرة" محفوظة في المخازن ولم يتم عرضها أخيراً وتُستخدم "بشكل أساسي لأغراض البحث".

ولفت إلى أنّ القطع تتضمّن "مجوهرات من ذهب وأحجار شبه كريمة يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر قبل الميلاد".