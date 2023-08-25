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طفل ولد بلا يد...وشخص غريب يقدم له ذراعاً اصطناعية!
منوعات
2023-08-25 | 12:42
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طفل ولد بلا يد...وشخص غريب يقدم له ذراعاً اصطناعية!
طفل ولد بلا يد...وشخص غريب يقدم له ذراعاً اصطناعية!
كان لوي مورغان كيمب، البالغ من العمر سبعة أعوام، يحاول جمع الأموال لشراء ذراع اصطناعي تبلغ قيمته 13 ألف جنيه إسترليني، عندما عرض رجل الأعمال بيلي ديكسون دفع ثمنه.
ووفقاً لموقع
"ذا صن"
، كان ديكسون تاجر الشاحنات البالغ من العمر 73 عامًا، قد شاهد قصة إخبارية عن لوي، واتصل بوالدته على وسائل التواصل الاجتماعي عارضًا دفع المبلغ كاملاً.
وقال لوي إن الأداة الاصطناعية ساعدته في التقاط الأشياء، وتقطيع الطعام، وصب المشروبات. كما توجّه بالشكر والامتنان لديكسون.
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