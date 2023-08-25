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استدرجها الى المنتجع بعد أن تعارفا على متن الطائرة...واغتصبها ثم هددها!

استدرجها الى المنتجع بعد أن تعارفا على متن الطائرة...واغتصبها ثم هددها!





وبحسب موقع



وأضاف: "في وقت سابق من هذا الأسبوع، زارت المرأة والرجل غوا بشكل منفصل. وفي 23 آب، اتصل بها على هاتفها وأقنعها بزيارة المنتجع الذي كان يقيم فيه في أسونورا".



وعندما زارت المرأة المنتجع، أخذها المتهم إلى غرفته واغتصبها هناك. كما هددها لعدم الكشف عن الحادث لأي شخص. ألقت الشرطة القبض على رجل من الهند يبلغ من العمر 47 عاماً بتهمة اغتصاب سائحة في منتجع في غوا، بناءً على شكوى قدمتها الضحية ضده.وبحسب موقع NDTV قال نائب مفتش الشرطة: "كانت المرأة والمتهم قد التقيا في وقت سابق على متن رحلة جوية، وتعرفا على بعضهما البعض. وأثناء محادثتهما، سجل الرجل رقم هاتف المرأة وظل على اتصال بها فيما بعد".وأضاف: "في وقت سابق من هذا الأسبوع، زارت المرأة والرجل غوا بشكل منفصل. وفي 23 آب، اتصل بها على هاتفها وأقنعها بزيارة المنتجع الذي كان يقيم فيه في أسونورا".وعندما زارت المرأة المنتجع، أخذها المتهم إلى غرفته واغتصبها هناك. كما هددها لعدم الكشف عن الحادث لأي شخص.