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موت طفلة بعد ابتلاعها لعبة أثناء الاستحمام...ووالدتها تحذّر!

منوعات
2023-08-25 | 15:12
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موت طفلة بعد ابتلاعها لعبة أثناء الاستحمام...ووالدتها تحذّر!
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موت طفلة بعد ابتلاعها لعبة أثناء الاستحمام...ووالدتها تحذّر!

موت طفلة بعد ابتلاعها لعبة أثناء الاستحمام...ووالدتها تحذّر!

دعت الوالدة المذهولة، تايلور بيتارد، إلى فرض حظر على حبات الماء البلاستيكية، بعد وفاة ابنتها إستر جو بيتارد البالغة من العمر 10 أشهر، وفق موقع "ذا صن".

ووصفت تايلور، وهي أم لخمسة أطفال، كيف ابتلعت طفلتها إحدى الألعاب في وقت الاستحمام، من دون أن تنتبه الأسرة لها.
وتوفيت الطفلة بعد يوم واحد من الحادثة.

وتشدد العائلة على انه لا ينبغي الإعلان والتسويق لخرزات المياه هذه وبيعها باعتبارها شيئًا ممتعًا للأطفال، لأنها قد تكون مميتة.

ووصفت الأم أن أعراض ابتلاع الخرزات البلاستسكية تشبه الإصابة بجرثومة في المعدة. ويمكن أيضًا أن تنتفخ داخل الجسم وتسد الأنابيب الداخلية الحيوية.

وقالت إنها "لم تكن لتسمح لأطفالها الأكبر سناً باللعب بها" لو كانت على دراية  بالمخاطر الصحية المحتملة.

كما أشادت تايلور بابنتها باعتبارها طفلة محبوبة من قبل أشقائها، ولديها "ابتسامة كبيرة تضيء المنزل بأكمله"،  بالإضافة إلى "عيون زرقاء جميلة وشعر أحمر مجعد".

وقالت لجنة السلامة العامة للمستهلك في الولايات المتحدة: "لقد عملنا مع الصناعة لتحسين المعايير ذات الصلة بهذه المنتجات".

علماً أن أحد الأطباء الايرلنديين حدد هذه الخرزات ضمن أخطر خمس ألعاب يمكن شراؤها للأطفال.

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