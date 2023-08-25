موت طفلة بعد ابتلاعها لعبة أثناء الاستحمام...ووالدتها تحذّر!

بطريقة غامضة... مصرع طفل في منزله إثر اصابته بجروح قاتلة وهذا مصير المشتبه به!

بطريقة غامضة... مصرع طفل في منزله إثر اصابته بجروح قاتلة وهذا مصير المشتبه به!

بعد أن فقد والدته تم إنقاذه... صداقة مميزة بين غزال صغير وابنة الـ11 شهرا! (فيديو)